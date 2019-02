A miniszterelnök-helyettesi tisztséggel együtt járó regionális fejlesztési minisztérium élére Daniel Suciu, a szociáldemokraták képviselőházi frakcióvezetője, a közlekedési tárca élére pedig Răzvan Cuc képviselő, a tárca 2017-ben lemondatott korábbi vezetője kapott kinevezést. A két miniszter pénteken a Cotroceni-palotában le is tette a hivatali esküt, a ceremónián Klaus Iohannis államfő és a Viorica Dăncilă vezette kabinet több minisztere is részt vett. A kormányfő nem volt jelen, mivel Madridban tartózkodott. Az elnök ezúttal nem mondott beszédet. Mint ismert, Klaus Iohannis a tárcák élén álló ideiglenes miniszterek mandátumának utolsó napján hozta meg döntését. Az alkotmány szerint egy megüresedett miniszteri posztot legfeljebb 45 napig tölthet be ideiglenesen egy másik kormánytag. (MTI)

KI MIT ÉRT BELŐLE. Akadályozza Klaus Iohannis államfő a gyermeknevelési pótlék emelésére irányuló, a 2019-es állami költségvetésről szóló törvénybe foglalt intézkedést – áll a Szociáldemokrata Párt (SZDP) Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Az alakulat hangsúlyozza, bár a SZDP, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselői megszavazták a parlamentben a gyermeknevelési pótlék emeléséről szóló javaslatot, majd a kormány is elfogadta az ennek alkalmazását lehetővé tevő törvénymódosító rendeletet, az intézkedés késni fog, mert csak a költségvetési törvény hatálybalépését követő hónap első napjától léphet érvénybe. „Bár a kormány előkészítette a pénzt a gyermekeknek, az elnök megakadályozta, hogy megkapják azt (...), és semmivel sem törődve folytatja választási kampányát” – áll a bejegyzésben. (Agerpres)

VALAMI CSAK NINCS RENDBEN. A Romániai Bírák Országos Szövetségének elnöke, Dana Gârbovan szerint a 2019/7-es sürgősségi kormányrendelet visszalépést jelent azokhoz a jogszabályokhoz képest, amelyeket tavaly elfogadott a parlament, viszont a jogalkotási folyamat megakadályozása sem jelent megoldást. Gârbovan szerint az új igazságügyi törvények egyik rendkívül fontos eleme éppen az volt, hogy különválasztotta a bírák és az ügyészek pályafutását. Véleménye szerint ezek újbóli összemosása összeférhetetlen a bírák statútumával, mert egy bíró független, és nem dolgozhat az igazságügyi miniszter hatósága alatt. Véleménye szerint az sem jelentene megoldást, hogy mindenestül megsemmisítsék az igazságügyi törvények módosításait, mert az eltörölné a bírói, illetve ügyészi szakma szétválasztását is, amely elvért továbbra is harcolnak a bírák. (Agerpres)