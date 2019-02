Szekeres farsangi felvonulás Torján

A lakodalmas menetre emlékeztető, mintegy negyvenfős csoportot egy énekvezér, egy bekérő és egy szószóló vezette. A farsangolók szombat reggel a karatnai iskola elől indultak – ahol az egyesület székhelye is található – Valál irányába. Első megállójuk Tímár Zoltán római katolikus plébánosnál volt, ahol összegyűlt a szegelet apraja-nagyja, és ahonnan a plébános áldásával indultak tovább a főúton a falu végéig. Ott megfordultak, és Egyed László Levente református lelkésznél tették tiszteletüket, aki forralt borral fogadta őket. Azután Középtorját és Alsótorját járták végig, majd a Szász utcán és Úrhegyén keresztül vissza­tértek Karatnára. A nap folyamán húsz portán adták elő farsangi műsorukat, amelyet jövőben is megismételnek.

Salamon Ferenctől megtudtuk, hogy ebben a szokáskörben Torján nincs bábuégetés, ellenben volt valamikor farsangos bolondkerék, de mára az is kiment divatból. Azt is elmondta: csak azokra a portákra mennek, ahol előzetesen jelezték, hogy szívesen fogadják őket, és tavalyhoz viszonyítva idén sokkal több családnál jártak. A hétvégén, szombaton viszont Futásfalvára is elmennek majd, ahol – miután végigjárják a falut – a művelődési otthon előtt elégetik a telet jelképező szalmabábut, és ott tartják meg aznap este a hagyományos farsangi bált.

Szombaton egyébként Felső-Háromszéken több településen tartottak farsangi felvonulást, illetve bált. A lemhényi farsangolók, miután szekerekkel végigjárták Alsó- és Felsőlemhényt, valamint Kézdialmást, a hagyományokhoz híven bagolytemetést is tartottak, amelyet reggelig tartó mulatság követett. Ozsdolán szombat délelőtt tartották meg a farsangtemetési felvonulást, este pedig a Zsögön Zoltán Művelődési Otthonban farsangi előadást és bált szerveztek. Március 2-án Gelencén tartanak farsangi felvonulást és bábu­égetést, március 3-án, vasárnap délután pedig csernátoni lovas maszkások vonulnak végig a községközponton.