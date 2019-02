A szükséges beavatkozások és költségvonzataik szempontjából is részletes árvízvédelmi és megelőzési előtanulmányt mutattak be az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselői, Bálint József és Kolcza István. A vízügyi szakemberek bevonásával készült tanulmányban tizenkét olyan övezetet jelöltek meg, amelyek esetében sürgős beavatkozásra lenne szükség az esőzések utáni áradások, illetve a belvíz okozta károk megelőzésének céljával vagy ezen károk enyhítésére. A képviselők tanácshatározat-tervezetet is benyújtottak az önkormányzathoz, amellyel egy többéves árvízvédelmi program elindítását kezdeményezik.