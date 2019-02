A pápa fogadkozott, hogy az egyház mindent meg fog tenni azért, hogy a visszaélések elkövetőit felelősségre vonják, és nem fogja eltussolni vagy kisebbíteni a bűncselekményeket. Ha akár csak egyetlen visszaélés is történik ezentúl az egyházon belül, azt a legnagyobb komolysággal fogják kezelni – mondta Ferenc pápa.

A katolikus egyházfő azt ígérte, hogy felülvizsgálják és szigorítják majd a nemzeti püspöki konferenciák irányelveit a szexuális támadások megelőzésére és az elkövetők megbüntetésére vonatkozóan. A négynapos konferencia után a Vatikán ellenőrizni fogja, hogy minden püspök úgy térjen haza, hogy tisztában van vele, hogyan kell ezeket az irányelveket a gyakorlatba átültetni. A papi pedofília áldozatainak képviselői mély csalódottságuknak adtak hangot Ferenc pápa beszéde után, mert szerintük az egyházfő csak a már többször hallott, régi ígéreteket ismételte meg és kevés konkrét javaslatot tett.

Általános probléma

A pápa több mint félórás beszédének jelentős részében az ENSZ és más szervezetek adatait idézte fel, amelyek szerint a gyermekek elleni legtöbb szexuális visszaélés a családokon belül történik, és az elkövetők általában nem papok, hanem szülők, rokonok, kiskorú feleségek férjei, edzők, tanárok. Ebből adódóan a pápa szerint ez általános probléma, amelynek szörnyűségét nem kisebbíti természetesen az sem, ha a katolikus egyházon belül történik, sőt, az még súlyosabbá és botrányosabbá teszi, mivel annak morális tekintélyével teljes mértékben összeegyeztethetetlen.

A tanácskozás első napján, csütörtökön a püspökök egy 21 pontos útmutatóról tanácskoztak, amelyet a püspöki konferenciákhoz a vatikáni találkozó előtt szétküldött kérdőívek válaszai alapján állítottak össze. A találkozót lezáró tegnapi mise után tartott beszédében Ferenc pápa viszont nem szólt konkrét kötelezettségvállalásokról, mindössze egyetlen kérdésben, az internetes gyermekpornográfia elleni vatikáni törvények szigorítására tett ígéretet. Egy 2010-es jogszabályról van szó, amely a 14 év alatti gyermekeket ábrázoló pornográf tartalmú képek és videók terjesztőit bünteti. A szigorítás következtében a büntethetőséget kiterjesztik a 14 év feletti kiskorúakat szerepeltető pornográf tartalmakra is.

Az áldozatokat képviselő szervezetek többet vártak a tanácskozástól. A papi visszaélések felszámolásáért küzdő ECA jogvédő csoport szombaton szorgalmazta, hogy az egyházfő vállalja fel, hogy automatikusan kizárják a papi rendből mindazokat, akik visszaéléseket követnek el, illetve akik segítik ezeket a bűntetteket eltussolni. A szervezet követelte azt is, hogy hozzák nyilvánosságra a jogosan megvádolt papok neveit, valamint hogy az egyház fizessen kártérítést az áldozatoknak.

Tudatos szembefordulás

A legkisebbek ellen elkövetett súlyos bűnökkel szemben az egyház össztársadalmi példát kívánt mutatni a kiskorúak védelméről a Vatikánban rendezett tanácskozással – közölte Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, aki Ferenc pápának a találkozót lezáró tegnapi beszéde után nyilatkozott az MTI-nek.

Veres András győri megyés püspök hangsúlyozta: Ferenc pápa záróbeszéde egyaránt szólt az egyházhoz és a társadalomhoz. Ferenc pápa leszögezte, hogy az egyház saját erkölcsi meggyőződésével elkötelezte magát a legszükségesebb és legfontosabb lépésekre a törvénykezés terén is – mondta az MKPK elnöke. Hozzátette, hogy az egyház a visszaélésekkel való nagyon tudatos szembefordulással példát is kíván mutatni, mivel „az emberiség történelmét végigkísérő súlyos bűnről van szó, amely nagyon komoly össztársadalmi fellépést kíván”.

Veres András hangsúlyozta, hogy ez a politikusok és más társadalmi vezetők megszólítását és bevonását jelenti a visszaélésekkel szemben. Megjegyezte: az egyház elkötelezettségét bizonyítja, hogy a minden kultúrát többé-kevésbé átszövő jelenségről Ferenc pápa akarata szerint a püspöki konferenciák vezetői három és fél napon át szinódusnak (az egyházat érintő jelentős kérdéseket megvitató püspöki tanácskozás) is beillő találkozót tartottak.

Veres András szerint az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a kiskorúakkal szembeni visszaélés az egyházi személyeket és egyházi intézményeket nagyon kis számban érinti az össztársadalmi megjelenéséhez képest. „Az egyházzal szembeni össztársadalmi érzékenység viszont annál erősebb, ezért az egyháznak – egészen biztosan a sajtó nyomására is – szembe kellett néznie a kérdéssel” – hangoztatta. „Az egyházban lelki megújulás kezd kialakulni, mivel az egyház a pápa vezetésével mert ezzel szembenézni, miközben a társadalom nagy része hallgat, az egyházon kívüli visszaélésekről nem akar tudomást venni, becsukja szemét-fülét” – vélekedett az MKPK elnöke.

Magyar emberekre nem jellemző

A püspöki találkozón több egykori áldozat is beszámolt az elszenvedett erőszakról. Veres András érzelmileg megrendítőnek nevezte a tanúvallomásokat: „A beszámolók után teljes csöndben vonultunk ki, mivel egyszerűen nem tudott senki szóhoz jutni, de a látásmódunkat is tágították jelezve, mennyire odafigyelőnek kell lenni az ilyen bűncselekményeket illetően, sokkal többet kell fordítani a papok lelki nevelésére is.” Elmondta, a világ minden részéből érkezett püspökök felszólalásai felhívták a figyelmet arra, hogy tenni kell korunk és társadalmunk szexuális túlfűtöttségével szemben is, amely sokféleképpen megmutatkozik az internettől egészen az Ázsiát és más kontinenseket sújtó szexturizmusig. „Az embereknek ez nincs a tudatában, nem akarják elismerni, hogy micsoda bűncselekmény részesei ezáltal. Ezért nekünk, püspököknek azon kicsik szószólóivá kell válnunk, akiket vagy régen aláztak meg ebben a bűnben, vagy most vannak kitéve ennek a veszélynek” – jelentette ki Veres püspök.

Ferenc pápát idézve kifejtette: az egyháznak ezeknek a gyermekeknek a kiáltó hangjává kell válnia. Megjegyezte, hogy az egyházi visszaélések jelentős többsége a múltban történt, az elkövetők nagyon idősek vagy már meghaltak. Elmondta, a püspöki tanácskozáson elhangzott, hogy „korszakhoz is igazodott, az 1968-as nagy szexuális forradalomhoz kötődött ez a jelenség, és azóta is érezzük a hatását”.

„Hála Istennek – azt kell mondani a nagy szomorúság közepette –, Magyarországra nem nagyon jellemző az ilyenfajta bűncselekmény, ami szerintem a kultúránkból is következik. A családok statisztikai felmérései is azt mutatják, hogy a magyar ember családban gondolkodik, a gyermek az érték, azt védeni kell. Ilyen kulturális háttérben kevésbé fordulnak elő visszaélések, ahol viszont szükség van erre, ott megtesszük a lépéseket” – jelentette ki az MKPK elnöke.