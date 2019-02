Újabb történelmi tettre készül Lewis Hamilton és a Mercedes, de úgy, mintha az előző öt év meg sem történt volna. A címvédő csapat és versenyző már az elmúlt években is halmozta a sikereket, ám 2019-ben olyasmit vihetnek véghez együtt, ami még senkinek nem sikerült a Forma–1-ben.

Ha ismét mindkét bajnokságot megnyerik, sorozatban hatodszor dupláznak, és ezzel Michael Schumacher korszakalkotó Ferrari-csapatát előznék meg az örökrangsorban. Azt mondják, minél hosszabbra nyúlik egy sikerszéria, annál terhesebbé válik, annál nehezebb még tovább nyújtani. Az egyik fő veszélyforrás ilyenkor a motiváció és a lendület csökkenése lehet: a győzelembe is bele lehet fásulni. A Mercedes eddig mindent megtett a szinten tartásért, idén pedig éppen a rekorddöntés jelenthet számukra kapaszkodót.

A brit versenyzőről már 2017-ben azt mondták, hogy élete legjobb formájában van. 2018-ban erre is rá tudott tenni egy lapáttal, és idén is ugyanez a szándéka. Viszont közben az ellenfeleket is húzza magával. Sebastian Vettel két vereség után elszántabb, mint valaha, Valtteri Bottas szinte az életéért küzd az új szezonban, és törnek felfelé a fiatal trónkövetelők, akik egyre nagyobb szeletet kérnének a siker tortájából.

Hamilton számára a rekorddöntés vágya a hajtóerő, bár mindig elhessegeti, amikor Michael Schumacher 91 futamgyőzelméről és hét világbajnoki címéről esik szó. Az már tavaly év végén érezhető volt, hogy nagyon is gondol már a csúcsdöntés lehetőségére. Elég csak az utolsó futamgyőzelmeit említeni: korábban annyira kiengedett egy-egy bajnoki cím után, hogy nem is nyert többet abban az évben. Most viszont, amikor minden egyes újabb sikerrel lefaraghatott a Schumacherrel szembeni hátrányából, nem ismert pardont.