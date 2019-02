A helyes tápanyag-utánpótlásról

Számos gazda érdeklődött a téma iránt Nagybaconban és Nagyajtán, látszott, megértették: a szerves vagy műtrágyázás fontos és nélkülözhetetlen része a növénytermesztésnek, de a helyes tápanyag-utánpótlás nemcsak a jó minőségű és kellő mennyi­ségű termény elérésének a biztosítéka, hanem hozzájárul a termelési költségek optimalizálásához, s nem utolsósorban a környezetszennyezés csökkenéséhez is. Nagybaconban Nagy István, Nagyajtán Mihály Zsuzsa volt az esemény házigazdája. Mindkét helyszínen ismertették a falugazdász-hálózattal kapcsolatos tudnivalókat, kiemelve: a gazdák igénye alapján az agrárium minden ágazatában egyéni vagy csoportos agrár-szaktanácsadást nyújtanak.

Orbán Miklós, a LAM Alapítvány munkatársa előadásában a talajok tápanyag-utánpótlási ismeretei mellett nagy hangsúlyt fektetett a talajok tömörítése, „taposása” okozta károkkal kapcsolatos tudnivalókra is. A nem jó körülmények között végzett vagy túlzott gyakoriságú gépesített munkálatok során sérül a talaj szerkezete, felbomlik a vízháztartási rendszer, kialakul a gyökérzet fejlődését gátoló, úgynevezett eke- vagy tárcsatalp, mindez a termésmennyiség, illetve minőség csökkenését eredményezi – hangoztatta.

A szakmai előadást követően Nagybaconban és Nagyajtán is sokan érdeklődtek a gazdák által várt, úgynevezett „15 ezer eurós magyar támogatások” iránt. A jelen lévő falugazdászok a kis értékű támogatásokról elmondták: információval csak a pályázat kiírása után szolgálhatnak. Addig is a korábbi, Maros, Kolozs és Beszterce-Naszód megyében lebonyolított pályázatokkal kapcsolatos ismereteket tanulmányozhatják az érdeklődők a ProEconomica Alapítvány internetes honlapján. Ezekhez hasonló lesz a székelyföldi kiírás is – vélték.