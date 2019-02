Stagnál a munkanélküliség Háromszéken, annak ellenére, hogy nemrégiben egy sepsiszentgyörgyi gyár jelezte, megválik mintegy 110 dolgozójától. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában az előző hónap végén 3150 állástalan szerepelt, akiknek csak töredéke – mintegy félezer személy – jogosult segélyre. Bár az intézménynek továbbra sincs költségvetése, a támogatásokat uniós források igénybevétele mellett továbbra is tudják fizetni az arra jogosultaknak.

Kelemen Tibor igazgató szerint az adatbázisaikban szereplő háromszéki állástalanok 79 százaléka analfabéta, a nehezen foglalkoztathatók körébe 1971 személy tartozik. Ebből a kategóriából januárban mintegy 150 főt alkalmaztak, illetve 82 vidéki munkanélkülit és 41 olyan fiatalt is, akik nem tanultak, nem vettek részt szakképzésen, és a munkaügyi nyilvántartásokban sem szerepeltek. Az elhelyezkedés esélyeit nyilvánvalóan nehezíti, ha a jelentkező alig tud írni-olvasni, vagy ha roma nemzetiségű. Utóbbiak, ha jelentkeznek is egy állásra, gyakran elfelejtik visszahívni őket – mutatott rá Kelemen Tibor. Bár érezhetően nagy a munkaerőhiány, arra is van példa, hogy a munkaadók a nyugdíjazás előtt álló, tapasztaltabb érdeklődőknek sem adják meg a lehetőséget, hogy dolgozzanak, sőt, akad olyan vállalkozó, aki inkább Moldvából hoz munkásokat.

Januárban 485 álláskeresőt vettek nyilvántartásba a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség megyei kirendeltségei, főként a turizmusban – Kovásznán a szállodák bocsátottak el dolgozóik közül – és a kereskedelemben csappant meg a foglalkoztatottak száma. Ugyanakkor 175 új munkaviszonyt is jegyeztek, egyebek mellett nagyáruházak, kertészet, légvárakat gyártó vállalat és készruhagyárak alkalmaztak, Erdővidéken pedig a bibarcfalvi borvíztöltő vett fel munkatársakat. Bár az új munkavi­szonnyal rendelkezők közül sokan képzettek, mintegy hatvan dolgozót szakképzetlenként foglalkoztatnak új munkahelyükön – mutatott rá Kelemen Tibor. A legutóbbi összesítés szerint Sepsiszentgyörgyön és vonzáskörzetében 0,6, Kézdivásárhely környékén 0,7, Ba­rót térségében 1,6, míg a Kovásznáéban 2,18 százalékos a munkanélküliség.