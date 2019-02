Magyarország és Szlovákia szövetségesek

A tárcavezető sajtótájékoztatóján kiemelte: továbbra is szoros a kétoldalú együttműködés az Európai Unió jövőjét illető legfontosabb kérdésekben, mindkét ország kiállt az illegális migrációval szemben, és továbbra is kiállnak a kötelező betelepítési kvóták bevezetése ellen. A következő többéves uniós költségvetésről folyó vitákban is egyértelmű az álláspontjuk: az uniós források a közép-európai országoknak a szerződések alapján járnak – mutatott rá.

Kifejtette: jelenleg Szlovákia tölti be a visegrádi csoport (V4) elnöki posztját, és ez a legszorosabb, leghatékonyabb szövetség az EU-n belül, a folyamatos megbontási kísérletek ellenére is szoros az együttműködésük, a V4-es országok pedig az elmúlt hetekben is többször tanúbizonyságot tettek a szolidaritásukról.

Szijjártó Péter úgy vélte, a dinamikusan fejlődő magyar–szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki magyaroknak és a Magyarországon élő szlovákoknak is. Közölte: tavaly meghaladta a tízmilliárd eurót a kétoldalú kereskedelmi forgalom, Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési programot, fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: jövőre átadják az új komáromi közúti hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszeköttetést – mondta. Hozzátette: emellett három új hidat építenek az Ipolyon, amihez uniós forrásokat nyertek, és napirenden van két megszüntetett vasúti összeköttetés újraindítása. Nyitrán tiszteletbeli konzul vezette képviseletet, Besztercebányán pedig alkonzulátust nyitnak, ami mutatja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak.

Szijjártó Péter megköszönte a szlovák parlamentnek, amiért nyilatkozatban állt ki Magyarország és Lengyelország mellett a brüsszeli eljárások vonatkozásában, valamint törvényt hozott arról, hogy a kis forgalmú vasúti megállóhelyeken is legyenek magyar nyelvű helységnévtáblák.

Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter kijelentette: büszkék arra, hogy a jelenlegi magyar és szlovák kormány elérte, hogy még soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most, és nincs olyan téma, amelyről ne tudnának tárgyalni. Ez a dinamikus párbeszéd előnyére válik az állampolgároknak és a gazdasági együttműködésnek is – vélekedett. Mint mondta, a jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy tudjanak foglalkozni a problémákkal és az uniós ügyekkel, továbbá dolgozhassanak azért, hogy a V4 hangját egyértelműen hallani lehessen, és konstruktívan hozzájárulhassanak az uniós vitákhoz.