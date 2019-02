A kormány nem mond le az igazságügyi törvényeket módosító 2019/7-es sürgősségi rendeletről, de rugalmasságról tesz tanúbizonyságot, és bizonyos előírásokon módosítani fog, amennyiben megfelelő érvekkel támasztják alá ennek szükségességét – nyilatkozta tegnap Viorica Dăncilă miniszterelnök. Mindezt annak ellenére, hogy nemcsak a civil társadalom kezdett újabb utcai tüntetésekbe, hanem az érintett szakmai szervezetek is a tiltakozás különböző formáit választották az újabb sürgősségi kormányrendelet visszavonása érdekében, Klaus Iohannis államfő pedig annak hatályon kívül helyezését, valamint az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság ajánlásainak gyakorlatba ültetését kéri a kormánytól.

Vasárnap este Bukarestben és több nagyvárosban is ezrek vonultak utcára az igazságügyi törvényeket módosító, titokban előkészített 7-es számú sürgősségi kormányrendelet elleni tiltakozásul. Tegnap már a szakmai testületek is a tiltakozás különböző formáihoz folyamodtak, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség részleges munkabeszüntetéssel tiltakozik a kormánynak az igazságügyi törvényeket fél éven belül immár negyedik alkalommal módosító sürgősségi rendelete ellen – az ügyészek szerint a kormány sürgősségi rendelete több alkotmányos elvet is sért, valamint nem veszi figyelembe a Velencei Bizottság figyelmeztetéseit és az Európai Bizottságnak a Romániára vonatkozó, úgynevezett ellenőrzési és együttműködési mechanizmusa keretében megfogalmazott ajánlásait.

A vádhatóság ügyészei március 8-ig 8-tól 12 óráig felfüggesztik tevékenységüket, ez alól kizárólag a halasztást nem tűrő sürgős ügyek képeznek kivételt. A főügyészség ügyészei karszalag viselésével tiltakoznak az igazságügyi törvényeket módosító sürgősségi kormányrendelet ellen azt követően, hogy az ország több ügyészsége is bejelentette, felfüggeszti tevékenységét a kormányrendelet elleni tiltakozásképpen.

A Dacian Cioloş vezette Igaz­ság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) országszerte a táblabíróságokon támadja meg a 7-es sürgősségi kormányrendeletet, és kérni fogja: az alkotmánybíróság vizsgálja meg, hogy a rendelet betartja-e az alaptörvényt. „Ami Romániá­ban történik, az nyílt támadás az igazságszolgáltatás és a jogállam ellen, és semmi köze sincs az emberi jogokhoz vagy valamiféle gazdasági programhoz” – jelentette ki Dacian Cioloş, aki maga is részt vett a vasárnap esti bukaresti tüntetésen.

Augustin Lazăr legfőbb ügyész azt kéri a Nép Ügyvédjétől, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon a 7-es sürgősségi kormányrendeletet, a Legfel­sőbb Igazságszolgáltatási Tanács (LIT) pedig a rendelet hatályon kívül helyezését kéri a kormánytól. Hasonlóképp Klaus Iohannis államfő is, aki úgy véli, a jogszabály elfogadásának módja és annak tartalma megkérdőjelezi az államhatalmi ágak szétválasztásának elvét, ellentmond az alkotmánybíróság joggyakorlatának, és figyelmen kívül hagyja Romániának az EU-tagságból adódó kötelezettségeit.

„Egy demokratikus államban nem lehet alárendelni az igaz­ságszolgáltatást a politikumnak, és semmiképpen sem minősíthető sürgősségi esetnek egy bizonyos csoportosulás érdekeit szem előtt tartó törvénymódosítás” – hangoztatja Iohannis.

Mindeközben Viorica Dăncilă miniszterelnök azt nyilatkozta tegnap, a kormány nem mond le a 7-es sürgősségi rendeletről, de rugalmasságról tesz tanúbizonyságot, és bizonyos előírásokon módosítani fog, amennyiben megfelelő érvekkel támasztják alá ennek szükségességét. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy a jogszabályt kifogásoló szakmai szervezetek képviselői elmennek a Victoria-palotában tegnap délutánra összehívott találkozóra, ezek közül azonban egyesek azzal utasították el a meghívást, hogy az igaz­ságszolgáltatás függetlensége nem alku tárgya, és inkább a rendelet kiadása előtt, nem pedig hatálybalépése után kellett volna egyeztetni a szakma képviselőivel. Az egyeztetésen végül megjelentek a bírák és ügyészek képviselői, akik abban állapodtak meg Tudorel Toader igazságügyi miniszterrel: memorandumot fog aláírni a kormány és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács arról, hogy a kabinet elküldi a LIT-nek az igazságügyi törvényeket módosító jogszabály-tervezeteket elfogadásuk előtt legalább öt nappal, valamint döntés született arról is, hogy hatályon kívül helyezik a 7-es sürgősségi kormányrendelet 54-es cikkelyét, amely lehetővé tette volna az ügyészi tapasztalattal is rendelkező bírák számára, hogy vezető ügyészségi tisztségeket pályázzanak meg.