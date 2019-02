Az történt ugyanis, hogy a jelenleg is Szerbiában bujdosó Sebastian Ghiță korábbi cégét bízta meg a kormányhivatal működéséért felelős protokollhivatal, hogy jelenítse meg a Victoria-palotán Románia EU-elnökségének logóját, a dák farkast. Ezért 1 280 000 lejt, vagyis mintegy 250 ezer eurót fizetett ki – ráadásul egyszerűsített eljárással – a 360 Revolution cégnek, amelyet 2007-ben alapított Sebastian Ghiță, és amelynek többségi tulajdonosa volt mindaddig, amíg politikai szerepvállalása miatt át nem adta a részét egyik bizalmi emberének, Daniel Iulian Budulușnak. A 360 Revolution egyébként az utóbbi egy évben több megrendelésnek is eleget tett mind a kormány, mind a fővárosi önkormányzat megbízásából, előbbitől 94 ezer lejt, utóbbitól több mint egymillió lejt zsebelve be. (Főtér)

SOKBA KERÜLTEK A TOJÁSOK. Tojásokkal dobálta meg tegnap délelőtt az igazságügyi minisztérium épületét néhány tüntető, aki az igazságügyi törvényeket módosító, múlt héten elfogadott sürgősségi kormányrendelet ellen tiltakozott. A csendőrség közrendzavarásért és egyéb vétségekért négy tiltakozót összesen 5000 lejre bírságolt meg. A múlt kedden hét személyt állított elő a rendőrség, akik kövekkel és festékkel dobálták meg az igaz­ságügyi minisztérium épületét. (Agerpres)

ZŰRZAVAR A JAVÁBÓL. A történetet a szolgálatos feljelentőként ismert honfitársunk indította: nagy buzgalmában arra figyelt fel, hogy a román U13-as jégkorong-válogatott olyan mezekben szerepel egy kanadai nemzetközi turnén, amelyeken az ország címere helyett Erdély címere díszeleg. A magyarfóbiás perelőbajnok kerekített is ebből egy hisztit a honlapján, amelyet a Gazeta Sporturilor is szemlézett. A zűr ezután következett: Alexandru Hălăluca, az országos jégkorongszövetség elnöke a sportlap érdeklődésére azt mondta, ez a csapat nem is a román válogatott, és nem is tudott arról, hogy részt vesznek a Pee-Wee nevű qué­beci tornán, ezért sürgősen összehívja a szövetség illetékes bizottságát. Ez már csak azért is érdekes, mert a rangos nemzetközi turné honlapján Románia válogatottjaként szerepel a csapat. (Főtér)

EZ A HÉT IS JÓL KEZDŐDÖTT. Igazi vadkeleti rablással kezdődött ez a hét a Gorj megyében található Bumbeşti-Jiu városában: egy kapucnis, pisztollyal felfegyverkezett férfi kirabolt egy helyi valutaváltót. A rendőrség közleménye szerint a rabló a fegyverrel – amely a hatóságok szerint vélhetően légpisztoly – megfenyegette a pénztárosnőt, akinek nem volt sok választása: átadta a pénztárban található pénz egy részét. A férfi – aki a feltételezések szerint visszaeső bűnöző – 7000 eurót zsákmányolt. A rendőrség ellenőrző pontokat állított fel a város be- és kijáratainál, hátha így sikerül még idejekorán kézre keríteni a rablót. (Főtér)