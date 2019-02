Lajos bácsi negyvenhárom évesen került a múzeumhoz, nagy szeretettel és tisztelettel emlegeti egykori főnökét és barátját, néhai Incze Lászlót és Jánó Mihályt, aki ebben az intézményben kezdte művészettörténészi pályafutását. Lajos bácsi hatvan éve él boldog házasságban a nála tíz évvel fiatalabb Erzsike nénivel. Látogatásunk alkalmával megmutatta a róla készített Kosztándi Jenő-szénrajzot, amely szobája falán látható. Büszke arra, hogy a jeles festőművész őt, az egyszerű munkásembert barátjának tekintette és megörökítette.

Lajos bácsi 1930-ban Kézdiszentkereszten született és Csengeri Lajosként jegyezték be az anyakönyvbe. Gyermekkorát ott töltötte. Az általános iskola elvégzése után asztalosinas lett. A mestere elvállalta egy hegedű javítását, és amikor munka közben letette, kisinasa elvette, nézegette, és arról álmodozott, mennyire szeretné, ha lenne egy hegedűje, de előbb meg kellene tanulnia hegedülni. A mestere látva ezt, megvásárolta számára a megjavított hangszert. A negyvenes-ötvenes években majdnem minden felső-háromszéki faluban léteztek népi zenekarok, Kézdiszentkereszten a jó hírű Ladova működött. Az akkor tizennégy éves Lajos bácsi eljárt a bálokba, és figyelte, hogy játszik Kádár Ferenc, a prímás, aki látva érdeklődését, amikor ideje engedte, elkezdte tanítgatni nem kotta után, hanem hallásból. Egy-két év alatt már annyira megtanult hegedülni, hogy a zenekar magával vitte a bálokba. Közben összehoztak egy fiatalokból álló zenekart is, amikor Lajos bácsi betöltötte a tizennyolcadik évét, már saját bandája volt, amelynek ő lett a prímása.

Az anyai nagyszülők Felsőlemhény­ben éltek, és nem volt öregségükre támaszuk, ezért arra kérték Lajos bácsi édesanyját, engedje meg, hogy unokájuk hozzájuk költözzön. Így váltott nevet, miután örökbe fogadták és ráíratták vagyonukat, Balogh Lajos lett belőle. Rövid idő alatt Lemhényben is zenekart alapított, ő lett a prímás, mert hegedülni csak ő tudott, bőgős, cimbalmos, harmonikás, kontrás és másodprímás, az akadt. Németh József volt a harmonikás, vele Lajos bácsi kettesben is járt muzsikálni kisebb rendezvényekre.

1951-ben katonai behívót kapott, a hároméves sorkatonai szolgálatot Brassóban töltötte le. A hegedűt magával vitte, hogy ott is tudjon gyakorolni. Szerencséje volt, mert gyakran elhívta az egyik magyar parancsnok a vendégeinek muzsikálni. 1954-ben szerelt le, és amint hazatért, újjászervezte a zenekart, és elkezdtek mindenfelé zenélni, még Kovásznára is elhívták őket. Olyan eset is volt, hogy két esküvőt zenéltek végig egymás után alvás nélkül.

Lemhényben iparengedélyt váltott ki és asztalosműhelyt működtetett hat éven keresztül, amikor visszavonták az engedélyeket a kisiparosoktól.

Így került a kézdivásárhelyi bútorgyárba, ahol két évet dolgozott, majd Incze Lászlónak köszönhetően 1973-ban a céhtörténeti múzeumhoz került, ahol addig nem volt sem asztalos, sem karbantartó, sem restaurátor, és az asztalosműhely legfontosabb gépei is hiányoztak. Vitrineket kellett készítenie, restaurálnia kellett a kelengyés és céhes ládákat, illetve az egyéb tárgyakat is. Közben valaki bevitt a múzeumba egy fehérre festett saroktékát. Lajos bácsit izgatta, hogy mi kerül majd elő a fehér festék alól. Az ajtón kezdte a festék eltávolítását német vegyszerrel, amikor előkerült az 1799-es évszám. A tékából darabok is hiányoztak, azokat is kipótolta. Ez lett a múzeum legrégebbi bútordarabja. A Zsuzsi és Andris babákat áthozták a sepsiszentgyörgyi múzeumból, de nem volt hol tárolni őket. Lajos bácsi két hét alatt elkészítette a ma is látható babatárolót. Úgy oldotta meg, hogy nem lehet hozzányúlni a babákhoz. Azt is elmondta, hosszú évekig kerékpárral ment munkába. A múzeumból vonult nyugdíjba 1990-ben. Lajos bácsi ma is aktív, több érdeklődőt is megtanított hegedülni, legújabb tanítványa a szomszédságában lakó Biró Erika szörcsei református lelkipásztor.