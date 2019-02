Kampány és eredménye

Két évvel ezelőtt, 2017 februárjában egy korábbi, az alapítvány által megrendelt, a Sapientia EMTE szakembereinek közreműködésével készített felmérés eredményeire támaszkodva indította el a HKA a helyi termékek népszerűsítését célzó kampányát. „A kampány célja, hogy előtérbe hozza a helyi termékeket, szolgáltatásokat, felhívja a figyelmet ezek változatosságára és a helyi gazdaságra gyakorolt hatására” – állt az alapítvány akkori közleményében. A kommunikációs szakemberek segítségével megvalósított Mi vagyunk című kampány egész tevékenysége nyomon követhető az alapítvány honlapján, illetve a minoi.ro honlapon, s a szervezők-lebonyolítók rugalmasságát jelzi, hogy végül két hasonló jellegű, ám ugyanazt a gondolatot erősítő védjegy bevezetését határozták el: Háromszéki termék és Háromszéki vállalkozás.



Védjegy és együttműködés

Nagyon téved az, aki azt gondolja, úgy tudja magát és vállalkozását erősíteni, hogy közben nem figyel oda a környezetére, a közösségre, amelyben él és tevékenykedik – fogalmazott Bereczki Kinga a találkozón. A HKA ügyvezetője szerint az a vállalkozás tud igazán fejlődni, amely a kölcsönösség elvét ülteti gyakorlatba, vagyis kap, de ad is vásárlóközönségének. Ekkor várhatja el, hogy a vásárlóközönség is a maga során ne csak kapni akarjon, hanem adni is valamit. „Ezt a valamit úgy hívják, hogy hűség” – fogalmazott az alapítvány vezetője, aki felelevenítette, hogy a HKA a közösségikártya-programmal és most a védjegyprogrammal igyekszik ezt a hűséget erősíteni. Előbbi egy klasszikus vásárlói hűségprogram, amely azon túl, hogy a helyi üzleteket erősíti, a vásárlónak adott egy százalék kedvezmény révén is igyekszik vonzó lenni, a programban részt vevő cégek további egyszázalékos hozzájárulásával pedig egyéb, a közösség számára fontos programokat tudnak megvalósítani.

A védjegyprogram kapcsán Bereczki Kinga örömét fejezte ki, hogy immár több mint hatvan cég, illetve termék regisztrált a védjegyre, a jelentkezés folyamatos, a tervek szerint közel száz cég kerül be az adatbázisba. Ám ezt láthatóvá is kell tenni, hogy a vásárlók, illetve egy-egy helyi cég szolgáltatásait igénybe vevők is értesüljenek erről a pluszértékről – fejtette ki. Erre szolgál az a szimbólum, amely immár több helyen megjelent.



Üzenetek

Erősíteni kell a Háromszéki termék, Háromszéki vállalkozás szimbólum ismertségét – fogalmazták meg többen is, hiszen a rendkívül hasznos elképzelés csakis akkor tudja kifejteni hatását, ha minél többen megismerik azt, és igénybe is kívánják venni azt a többletértéket, amit jelképez. Erre a HKA külön ismertető kampányt dolgozott ki, áprilisra készül el a védjegyre regisztrált cégek és termékek katalógusa (amely elektronikus formában részben már elérhető, de a legkorábbi regisztrálókkal nyomtatott formában is megjelent), továbbá a közeljövőben óriásplakátok, sajtómegjelenések segítségével kívánják népszerűvé és hasznossá tenni a vádjegyet egész Háromszéken.

A jelen lévő vállalkozók kifejtették, hogy erős kampányra számítanak, amely minél szélesebb körben beviszi a köztudatba, hogy mit is jelentenek a szimbólumok. Ehhez minden, a különböző korosztályoktat és célközönséget megszólító üzeneteket kell megfogalmazni, ugyanakkor ki kell használni a rendkívül népszerű, új kommunikációs csatornákat. De a programban részt vevő vállalkozások közötti együttműködést is erősíteni kell, további vállalkozásokat kell meggyőzni, hogy a „gazdasági patriotizmus” korántsem elavult gyakorlat. Ennek kapcsán felmerült, hogy a programban részt vevő ismertebb cégek a példa erejét kihasználva aktívan vegyenek részt a kampányban.

Az együttműködés legegyszerűbb, ám leghatékonyabb módszere, ha a vállalkozások egymás termékeit vásárolják, de kisebb volumenben akár a hagyományos cserkereskedelem is rendkívül eredményes tud lenni – fejtett ki Flechammer Ottó. A HKA elnöke szerint ugyanis a bizalom, az egymás iránti megbecsülés, a globális, ezért sok esetben olcsóbb, ám személytelen eladó-vásárló viszonnyal szemben éppen a személyes kapcsolatok révén valósul meg leginkább. A találkozón jelen volt Édler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Bagoly Miklós, az Asimcov vállalkozói szövetség elnöke is, akik teljes körű támogatásukról biztosították a programot.