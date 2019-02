A Hungexpón berendezett 42. Utazás kiállításon és a Romexpo kiállítótérben megszervezett TTR-en Háromszéket a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Hargita megyét a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, Maros megyét pedig a Visit Mureş Egyesület képviselte – adja hírül a három szervezet közös tájékoztatója. A három székelyföldi megye állandó résztvevője a nemzetközi turisztikai kiállításoknak és vásároknak, amelyek jó alkalmat biztosítanak a régió és értékeinek megismertetésére, valamint a kapcsolatépítésre és szakmai találkozókra – áll a közleményben.

„A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a térség iránt érdeklődők előszeretettel keresik fel a Székelyföld standot, mely nyitottság az ide látogató hazai és külföldi turisták és vendégéjszakák számában is megmutatkozik” – emelte ki Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke. A hétvégi bukaresti turisztikai vásáron a közelgő ünnepkör kapcsán többen keresték a húsvéti ajánlatokat, a gyermekbarát szálláshelyeket és a kicsiknek szóló programokat, valamint a csapatépítő programokat kínáló szolgáltatókat, illetve a vakációs jegyeket elfogadó szállásadókat.

„Kellemes tapasztalatként könyveltük el, hogy a Visit Covasna telefonos applikációt egyre többen töltik le és használják tájékozódás céljából. Munkánk eredményét igazolja az is, hogy míg az idősebb generációknak a megyéről Kovászna fürdőváros jut eszükbe, a fiatalabb korosztály már a Kúriák földjeként ismeri a térséget” – fogalmazott az alelnök. Az eseményen a kézdivásárhelyi Szántó család irányításával a mézeskalács-díszítést is kipróbálhatták az érdeklődők, ezt a műhelyt egyébként egyre több turista látogatja meg háromszéki kirándulása során.

A Magyarország első számú turisztikai vásárán berendezett, 30 négyzetméteres Székelyföld-standon is nagy hangsúlyt kapott az élményszerzés, a személyes kapcsolatok kialakítása és a látogatók minél szélesebb körű tájékoztatása. Az érdeklődők leginkább a vidéki szálláshelyeket, a kempingeket és a szervezett utazásokat keresték, de az aktív programlehetőségekről is érdeklődtek. A stand sztárja idén az élethű nagyságú medve volt, amellyel a medvelesekhez szervezett kirándulásokra csábították a vadvilág kedvelőit.

A Hargita megyeiek a Romexpón főként a Visit Harghita mobilalkalmazást és honlapot népszerűsítették, illetve a mára már hagyományos kulturális programokat, mint a Csíkszeredai Régizene Fesztivál vagy a hargitafürdői Kerge Olimpia. „Székelyföld legnagyobb kalákájára készülünk, ez pedig nem más, mint a Ferenc pápa csíksomlyói látogatása körüli szervezés. A Szentatya érkezése igen nagy öröm számunkra, de ugyanakkor nagy kihívás is. A nemzetközi figyelem is a térségre irányul, ezért jó alkalom arra, hogy megmutassuk, kik vagyunk, de kellőképpen el kell tudnunk látni a zarándokokat is. Meg akarjuk mutatni vidékünket, értékeinket a hazai és a külföldi vendégeknek egy­aránt, azt szeretnénk, hogy aki ez alkalommal a térségbe látogat, később is visszatérjen” – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A Maros megyét népszerűsítő Visit Mureş Egyesület hármas csomaggal készült a két vásárra: ötnapos programajánlatot kínált, amely kulturális és történelmi sétákat, természetjárást, gyógykezeléseket, illetve pihenést, kikapcsolódást nyújtó programokat foglalt magában, emellett a helyi szállodák szállásajánlatairól készített összeállítást mutatták be, ugyanakkor a Transilvnia Motor Ringet, Románia legnagyobb, tavaly ősszel megnyitott motorpályáját népszerűsítették – nyilatkozta Szőcs Levente Zsolt, az egyesület mene­dzsere. (fer-)