A találkozó elején Veres-Nagy Tímea projektmenedzser ismertette azt a pályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű városi területek rehabilitálása, valamint a mély-szegénységben, kirekesztettségben élő lakosok felzárkóztatása. A 2007-ben alakult Sepsi GAL Sepsiszentgyörgy három lakótelepére – Szépmező, Csíki negyed és Őrkő – vonatkozó helyi fejlesztési tervet készített az érintettekkel egyeztetve, amelyet az Európai Alapok, Regionális Fejlesztés és Közigazgatási Minisztérium pályázatán elnyert 7 millió euróból kívánnak megvalósítani. Az egyesület a pénzkeretet egy helyi pályáztatási folyamat során helyi szervezetek és intézmények projektjeinek támogatására fordítja, a hat évre szóló program az infrastruktúra és a humán erőforrás fejlesztése területén kívánja felzárkóztatni a szóban forgó lakónegyedeket – ismertette a projektfelelős.

Szépmezőn a 2-es, 3-as, 6-os és 7-es tömbház tetőszerkezetét újítják fel, ami harminckét lakást érint, rendezik az elhanyagolt telkeket, zöldövezetet alakítanak ki, felújítják és közösségi házzá alakítják az óvoda jelenlegi épületét (az új óvoda egy másik pályázatból épül), ahol jogi és a munkába állást segítő tanácsadást biztosítanak, igény szerinti felnőttképzést indítanak és ugyanitt bevezethetik a délutáni oktatást. A helyi pályáztatás lebonyolítása után a megvalósításra 2020 és 2023 között kerül sor, de az információs- és tanácsadó iroda már márciusban megkezdi működését az óvoda épületében, ahol havonta egyszer Péter Szabolcs, a Sepsi GAL munkatársa tart eligazítást a lakosság által igényelt kérdésekben. Az első ilyen alkalom március 19-én lesz 16–18 óra között lesz.

Terítéken a helyi panaszok

Ahogy a lakók szóhoz jutottak, Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterre zúdították panaszaikat: nincs hátsó kijárata a tömbházaknak, ami tűzvész esetén életekbe kerülhet; járhatatlanok a belső utak, csupán választások előtt szórnak le egy-két autónyi kavicsot; nőtt a házbér; rossz a csatornarendszer, nem jó a vízelvezetés; nem támogatják a tömbházak szigetelését, de azt sem engedik, ha valaki egyénileg szeretné megoldani. Többen kifogásolták, hogy a vásárlási szándék bejelentése után a lakások felértékelésénél nem vették figyelembe, amit a családok az évek során ráköltöttek, amit igaz, hogy magukért tettek, de ezek a tömbházak nagyon régiek, lepusztultak, és tulajdonosuk, vagyis a város nem tett semmit a felújításukért, és az is előfordult, hogy egyik hónapban háromezer euróra, másik hónapban ugyanazt a lakást kilencezerre értékelték.

Egy adott ponton a panaszok más irányt vettek: a lakosok egymást okolták, amiért piszkos a tömbházak lépcsőháza, akik fával fűtenek, a hamut kiszórják a köztérre, a gépkocsik úgy parkolnak, hogy a mentő nem tud a tömbház bejáratához közel állni, egyes szülők felügyelet nélkül hagyják gyermekeiket és engedik, hogy késő estig kiabáljanak, randalírozzanak a telepen.

Sokan elmentek a lakossági fórumra. Fotó: Erdély András

Tóth-Birtan Csaba kifejtette: ami a közösségen belül megoldható, azt nekik kell megtenni, ami a helyi önkormányzattól függ, azt szerre igyekszenek orvosolni. A tömbházaknak azért nincs hátsó kijárata, mert annak idején a Zoocomp így építtette, és amikor a város megvásárolta, nem módosított rajta – mondotta. A felértékelést országos szabvány szerint végzi az erre akkreditált bizottság, amibe az önkormányzatnak nincs beleszólása, a jelenlegi 55 lejes havi bér pedig nem olyan nagy, hogy azt a lakók ne tudnák kifizetni – fejtette ki az alpolgármester. Szerinte a bérlőnek is jó gazdának kell lennie, így természetes, hogy akinek igénye volt rá, az szépítgette a lakását, ami pedig a szigetelést illeti, arra szabály van, miszerint csak az a lakótársulás kaphat támogatást, amelyben a lakók tulajdonosai a lakásoknak, ahol bérlők, ott saját költségen végeztethetik el a munkálatokat, de legkevesebb egy teljes tömbház falnyi felületen és nem csak egy lakást érintően. A belső utakra valóban ráférne a javítás, de az aszfaltozásnál elsőbbséget élveznek azok az utcák, ahol többen laknak, többen fizetnek adót – ecsetelte a városatya. Tóth-Birtan Csaba szerint Szépmezőn a tervezett fejlesztések éreztetik majd hatásukat, de az is jó irányba terelheti az ottaniak életét, hogy a telep szomszédságába fog költözni a szállítási vállalat és a közüzemek.

Grüman Rozália, az Ady Endre Általános Iskola igazgatója – ebben az iskolában tanul a szépmezői diákok többsége – elmondta, a tervezett új óvodában lehetőség lesz napközis programra és bölcsődei csoport indítására, Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-ügynökség vezetője támogatását ajánlotta fel, hogy a szépmezőiek igénye szerint indíthatnak bizonyos képzéseket és segíthetnek munkaügyi kérdések megoldásában, tanácsadásban, Bereczki Kinga, az Amőba Oktatási Központ irányítója szintén felnőttképzési lehetőségekről beszélt.

Cselekszenek és bizakodnak

Fejér Imre 1962-től él Szépmezőn. Visszaemlékszik, hogy amikor szakmunkásként ideérkezett, Fazakas Gábor igazgató felkarolta, mérnök mellé helyezte és ez pozitívan befolyásolta sorsát továbbra is. Jelenleg ő képviseli Szépmezőt a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesületben, de az önkormányzat felé is a helyi ügyekben. Lapunknak elmondta, büszke arra, hogy az itt élő százharmincöt család többsége szorgos, rendben tartja a lakását. A lakossági fórumon azt tapasztaltuk, ha haragszik is azokra, akik nem így tesznek, a jó szomszédság jegyében nem bélyegzi meg őket.

A Szépmezői Fiatalok Egyesülete (SZÉPFI) is bízik a jövőben, ők sem szemlélik tétlenül a telep sorsát. Deák Éva egyesületi elnök a hétfői találkozón építően szólt hozzá több témához, társaitól tudjuk, hogy nagyon határozott és aktív. Györgyice Csilla Szépmezőn nőtt fel négy gyermekes családban, ő is önkéntes a fiatalok egyesületében. Elmondta, a közösségért való cselekvés mindig jellemezte családját, édesanyja még most is besegít, ha szükség van. A gyermekeknek nemrég szervezett farsangi mulatságra ketten sütötték meg a közel százötven pánkót.

A tervezett fejlesztések és a fiatalok közösségért munkálkodása arra enged következtetni, hogy Szépmező visszanyeri régi mivoltát, ahol az életnek éppen olyanok lesznek az örömei és nehézségei, mint máshol.