Cáfol a pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter szerint Lazea véleménye nem tekinthető a jegybank hivatalos álláspontjának, még akkor sem, ha ő az RNB vezető közgazdásza. Teodorovici szerint a 114-es kormányrendelet nincs hatással a nyugdíjrendszer második pillérének működésére, ellenben a helyi önkormányzatok javát szolgálja, amennyiben létrehozott egy tízmilliárd lejes beruházási és fejlesztési alapot, amelyből a lemaradottabb régiók pályázhatnak, ugyanakkor a differenciált minimálbérrel támogatja az építőipart. Hozzátette, a kormánynak nem áll szándékában egyetlen lejt sem elvenni a nyugdíjrendszer második pilléréből, „csak megteremtette a lehetőségét” annak, hogy a betétesek a jövőben máshová utalják a pénzüket. Teodorovici elmondta: a 114-es kormányrendelet törvényes keretet teremt arra, hogy a nyugdíjalapok az állami-privát jellegű beruházásokban is részt vegyenek, amit korábban nem tehettek meg. A miniszter szerint a továbbiakban is sor kerül tárgyalásokra a 114-es sürgősségi kormányrendelet kapcsán azért, hogy „ennek alapelveit megtartva” olyan módosításokat építsenek be, amelyek pozitív hatással lesznek a gazdaságra.