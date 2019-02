Dolgoznak a kapzsisági adón

Ugyanezen források szerint a vitatott sürgősségi kormányrendelet – amely többletadót ró ki az energetikai, illetve a távközlési vállalatokra, maximálja a földgáz és a villamos energia árát, és úgynevezett „kapzsisági adót” vet ki a bankokra – esetleges módosításairól jövő hétfőn számol majd be Viorica Dăncilă miniszterelnök a képviselőház plénumában, ahová A kormány órája keretében kapott meghívást.

Közben a parlament szakbizottságai is tárgyalják a 2018/114-es sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény tervezetét. A szenátus gazdasági bizottsága tegnap pozitívan véleményezte azt, a költségvetési bizottságban azonban – amelynek jelentést kell küldenie a plénumnak a tervezetről – Eugen Teodorovici javaslatára ismét elhalasztották a vitát. Ez történt egy héttel korábban is, amikor arra hivatkozva kérték a halasztást, hogy időre van szükség a számos módosító indítvány áttanulmányozására. Most a tárcavezető azt mondta, továbbra is folyamatosan érkeznek a módosító javaslatok, ugyanakkor folyamatban vannak a tárgyalások az érintett ágazatok képviselőivel, és csak ezeket követően hoz döntést a kormány.

A gazdasági bizottságban is nyújtottak be módosító javaslatokat, a testület azonban nem tárgyalta meg ezeket, hanem továbbküldte a költségvetési szakbizottságnak. A gazdasági bizottság elnöke, Daniel Zamfir hangsúlyozta, a kormányrendeleten módosítani kell, de nem kell hatályon kívül helyezni.