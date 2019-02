ISMÉT FIZETNIE KELL AZ ÁLLAMNAK. Elmarasztalta Romániát az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), mert továbbra is fittyet hány a magántulajdon sérthetetlenségére, és nem biztosít olyan törvényeket, melyek megkönnyítenék a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását.

Közel húsz perben hozott ítéletet a strasbourgi bíróság, mintegy 2 731 000 euró kártérítés kifizetésére kötelezve a román államot. A bíróság megállapította, hogy a 2013/165-ös jogszabály nem biztosítja megfelelő hatékonysággal a magánszemélyek által benyújtott visszaszolgáltatási kérelmek elbírálását. Ezt a törvényt szintén az EJEB nyomására, 2010-ben alkotta meg Románia és 2013-ban lépett életbe, miután több mint háromezer, a visszaszolgáltatás ütemével és a megítélt kárpótlással elégedetlen panaszos feljelentette Strasbourgban a román államot. A Magántulajdonért Egyesület közleménye szerint az EJEB legújabb döntése ismét bebizonyította: a román állam nem érti meg, hogy a nemzetközi egyezmények, beleértve az általa is ratifikált Emberi Jogok Európai Egyezményét, rá is vonatkoznak. A hatóságok megtesznek mindent azért, hogy késleltessék a restitúciót vagy csökkentsék a kárpótlás értékét, és ezen nem változtatott a 2013/165-ös számú törvény sem. (Főtér)

ELSZOMORÍTÓ. A legfrissebb felmérés szerint 159 038 olyan gyermek szerepel a gyermekjogvédelmi hatóság nyilvántartásában, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Az államelnöki hivatal által bemutatott dokumentum szerint a legtöbb szülő Iaşi, Suceava, Bákó és Neamţ megyéből hiányzik, a lista végét Dâmboviţa, Călăraşi, Krassó-Szörény és Arad megye foglalja el. A két székelyföldi megyében, Kovászna és Hargita megyében 3374 gyermek maradt itthon szülő(k) nélkül. (Főtér)

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZ­DENI. Tizenegy rablás van a rovásán annak a craiovai fiatalnak, akit nemzetközi körözés alapján fogtak el a Dolj megyei hatóságok. A német nyomozók szerint a csupán 25 éves fiatalember még 2015-ben több társával együtt kezdte el űzni az ipart német földön. Olyan házakba törtek be, melyeknek tulajdonosa nem tartózkodott otthon, majd pénzzel, ékszerekkel és más értéktárgyakkal felpakolva távoztak. A lopott javakat eladták vagy egymás között szétosztották, az okozott kár meghaladja a 23 ezer eurót. (Főtér)

NEM (EGYEN)RUHA TESZI. Várható volt, hogy a diákok körében (is) közfelháborodást okoz majd Ecaterina Andronescu oktatási miniszter friss bejelentése, miszerint kötelező módon be kellene vezetni az egyenruhát az iskolákban, mégpedig a diákok érdekében. A hétfőn bejelentett kezdeményezést rövid időn belül már hat diákszervezet is elítélte, véleményük szerint az egyenruha bevezetése egyáltalán nem oldaná meg a közbiztonsági kérdéseket a tanintézetekben, mint ahogy azt a reformer tanügyminiszter gondolja. A diákszervezetek egyenesen demagógnak nevezték a miniszteri nyilatkozatot, és azt kérték a szaktárcától, hogy az oktatási törvénybe ütköző intézkedések helyett inkább biztosítson iskolai őrszolgálatot az ország összes tanintézetében, a helyi önkormányzatok együttműködésével. (Főtér)