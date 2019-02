Bírálják a kincstári uzsonnát

Henning László alelnök leszögezte, a tej-kifli-alma országos programot európai uniós forrásokból finanszírozza a kormány, annak leszögezett szabályai vannak, a megyei önkormányzatok csak technikai lebonyolítói a programnak. A közbeszerzésre egy-egy cég jelentkezett, az almát és péktermékeket a helybeli Pan-Abacs Kft. az UHT-tejet a Dorna Lactate Rt. biztosítja. Az országosan érvényes módszertannak megfelelően a péktermékek teljes kiőrlésű lisztből készülnek, nem tartalmazhatnak adalékanyagot, cukrot, édesítőszert. A tejtermékekben sincs édesítő vagy ízesítőszer.

Többen is jelezték, hogy fölösleg pénzkidobás ez a program, de azért azzal is tisztában kell lennünk, hogy vannak olyan gyerekek Háromszéken is, akiknek ez a napi tej-kifli-alma jelenti az ebédet, közölte Tamás Sándor tanácselnök, hozzátéve, évek óta szorgalmazzák, hogy át kell alakítani a programot úgy, hogy lehessen meleg ebédet biztosítani az iskolákban. Ez különösen fontos lenne a nehéz körülmények között nevelkedő gyerekeknek, de összességében is jobb lenne minden iskolásnak.