Jó hír az, hogy az óvás elvi jóváhagyása megtörtént – tudtuk meg ma délelőtt Beke Csillától, aki éppen férjét indult meglátogatni a feketehalmi börtönben. A bírói testület elfogadta a két vármegyés fellebbezését a 2016/2/3542-es iratcsomóban az általuk 2018. július 4-én hozott 172/A végleges ítélet ellen, melyben terrorizmus vádjával öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték őket. Nem tárgyalták azonban kérésüket, hogy az óvás idejére függesszék fel büntetésüket, erről is csak április 23-án döntenek, amikor a fellebbezési tárgyaláson jelen lehet Beke István és Szőcs Zoltán védőügyvédeik kíséretében.

Beke Csillától azt is megtudtuk, hogy férjét – saját kérésére – átköltöztették Feketehalomra, de helyzete semmivel sem lett jobb, egy nyolcágyas cellába került, amely tele van poloskával és egyelőre dolgozni sem engedik. Minden valószínűség szerint Szőcs Zoltán március közepén kerül át Csíkszeredából a feketehalmi börtönbe.

FRISSÍTÉS:

Az államelnök nem ér rá Bekéékkel foglalkozni

Nem hajlandó fogadni Klaus Iohannis Fejér László Ödön háromszéki szenátort és id. Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét. Mint arról beszámoltunk, a háromszéki politikus és a magyar legfelsőbb bíróság volt elnöke azért jelentkezett audienciára az államfőnél, hogy személyesen ismertessék vele a Beke-Szőcs ügyet és azokat a részleteket, amelyek nyomatékosítják: jogtalanság történt a két vármegyés fiatal ügyében.

A háromszéki politikus és a magyarországi Legfelsőbb Bíróság volt elnökének hivatalos beadványára az államelnöki hivatal február 21-én keltezett levélben válaszolt, a Gabriel-Cristian Piscociu államtanácsos által aláírt dokumentum Iohannis zsúfolt programjára hivatkozik az audiencia elutasítása indoka gyanánt, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az alkotmány értelmében az államelnök kegyelemben részesítheti azokat, akik ezt írásban kérik.

Fejér László Ödön a levélre közleményben reagált: maguk is tisztában vannak a kegyelemről szóló előírásokkal, de mivel az ártatlanul elítéltek nem kívántak élni a lehetőséggel, személyes találkozón próbálták jobb belátásra bírni Iohannist, aki saját elhatározásából élhet e joggal. „Az államelnök még arra sem méltatott minket, hogy audienciára fogadjon. Ebből is evidensen kitűnik, hogy semmilyen szinten nem érdekli Beke István és Szőcs Zoltán sorsa, nem fontos számára, hogy ebben az ügyben végre igazságot szolgáltassanak” – írja a szenátor, hozzátéve: csalódás számára az elnök viszonyulása. „Ha neki zsúfolt a programja, akkor egy tanácsosának is leoszthatta volna a feladatot, hogy fogadjon bennünket és meghallgassa érveinket. Egy dologra jó volt az általunk kért audiencia, ezután az államelnök nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a Beke és Szőcs-ügyet” – fogalmaz közleményében a politikus.

Ismerteti továbbá, bár a jogi lehetőségek szűkülnek, nem adják fel a küzdelmet a két ártatlanul elítélt fiatal ügyében.

Fejér László Ödön szenátor és id. Dr. Lomnici Zoltán volt főbíró a kialakult helyzetet értékelve úgy látják, hogy a román államfő döntése nem csupán a két ártatlanul elítélt székely fiatalnak szóló üzenet. A jogtalan ítélet a magyar nemzet egészének sérelme és az őshonos magyar közösség semmibe vételét is jelenti. Az államfő lekezelő magatartása után az Európa Tanácshoz fordulnak segítségért, hiszen a román államfő egy ilyen súlyos ügyben nem teheti meg azt, hogy az ország szenátorát és az emberi jogok védelmére létrejött szervezet vezetőjét nem fogadja – áll a háromszéki RMDSZ közleményében. (farcádi)