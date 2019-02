Vizsgálatot indít a Vatikán

A szexuális visszaélés miatt első fokon elítélt George Pell ausztrál bíboros elveszítette vatikáni tisztségét, és az őt érintő ügyben a Hittani Kongregáció is vizsgálatot indít – jelentette be tegnap Alessandro Gisotti ideiglenes szentszéki szóvivő.

A szóvivő a közösségi médiában jelentette be, hogy George Pell nem vezeti többé a Vatikán pénzügyi titkárságát, amelyet az utóbbi öt évben irányított. Valójában a bíboros mandátuma az utóbbi napokban lejárt, és nem hosszabbították meg. Gisotti hozzátette, hogy a Pell bíborossal szemben született első fokú ítélet után a vatikáni Hittani Kongregáció is foglalkozik az üggyel a kánonjog előírta ütemezés és mód szerint. A szóvivő az újságírók előtt nem titkolta, hogy Pell bíboros elítélése sokként érte a Vatikánt, ahol vasárnap fejeződött be a kiskorúak védelmére megrendezett püspöki tanácskozás. Hozzátette, hogy az egyház megvárja a fellebbezés eredményét.