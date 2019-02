Regisztrálni kell a pápalátogatásra

A Pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói miséjén – jelentették be tegnap a szervezők egy kolozsvári sajtótájékoztatón.

Amint Oláh Zoltán kanonok, a pápalátogatás sajtófelelőse elmondta: a regisztráció március 1-jétől kezdődik és március 31-éig tart. Valamennyi regisztrált személy e-mailben vonalkódos belépőt kap, amelyet ki kell nyomtatnia, és amely nélkül nem juthat be arra a több mint tízhektáros védett területre, amelyet a csíksomlyói hegynyeregben biztonsági okokból elkerítenek a hatóságok. A szervezők arra buzdítottak, hogy az érdeklődők lehetőleg csoportosan, a plébániáknak megfelelően jelentkezzenek, és csakis tömegközlekedési eszközökkel menjenek Csíksomlyóra. Május 31-étől Csíkszeredába már csak az engedéllyel rendelkező, csoportokat szállító gépkocsik juthatnak be. A bekerített területre csakis beléptetőkapukon keresztül, biztonsági ellenőrzés után juthatnak be a zarándokok. Magukkal vihetnek tábori széket, esernyőt, élelmiszert, gyógyszert és vizet félliteres flakonokban. Nem lehet viszont a csomagban olló, bicska vagy más szúró-, vágóeszköz és gyúlékony vagy robbanékony anyag.

Oláh Zoltán elmondta: szeretnék a rendezvény imádságos jellegét megőrizni, ezért arra kérte a zarándokcsoportokat, hogy csakis a templomi lelkiségi zászlóikat vigyék magukkal, és ne vigyenek olyan zászlót vagy feliratot, amely a zarándoklat szellemétől idegen. A kanonok azt is bejelentette: a pápai szentmise szertartása latin nyelvű lesz, Ferenc pápa olaszul fog prédikálni magyar szinkrontolmácsolással, az énekek magyarul hangzanak majd el. Az egyház román és angol tolmácsolást is biztosít, amelyeket mobiltelefonon lehet majd hallgatni. A csíksomlyói pápai szentmisét élőben közvetíti a román közszolgálati televízió.

A kolozsvári sajtótájékoztatón Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök beszélt a látogatás lelki vonatkozásairól. Úgy vélte: Ferenc pápa látogatása „ölelés és bátorítás”, „ajándék és kihívás” is egyben. Szerinte a pápa erdélyi látogatásával köszöni meg azoknak a hűségét, akik a kommunista diktatúra idején hosszú éveket töltöttek börtönben, és életüket is adták a hitükét. Valószínűnek tartotta ugyanakkor, hogy a pápa bátorító üzenetet hoz erdélyi híveinek. Arra az újságírói kérdésre, hogy kizökkentheti-e a látogatás a holtpontról az államosított egyházi javak visszaszolgáltatásának ügyét, a püspök kijelentette: a pápa nem ügyintézőként érkezik az országba, de a Vatikán állam fejeként az állami főméltóságokkal is megbeszéléseket folytat. Így lehetősége van arra, hogy megnevezze azokat a fájó pontokat, amelyekben az állami vezetőktől várja a megoldást.