Ennek érdekében közadakozást is meghirdettek, de a néptől várt hatmillió euró nem gyűlt össze. A vásár így nem jött létre, közben Cioloșt a szociálliberális kormány váltotta, annak akasztásos kijelentéséről emlékezetes miniszterelnöke ismét felmelegítette a szoborvásár ügyét, aztán csend lett. Egész mostanáig. Kérdés, hogy honnan lesz erre 11 millió euró, hiszen az állam megígérte, visszafizeti a népnek az adományokat. Állítólag ezt az ígéretét 99 százalékban teljesítette is. (Főtér)

FRAPPÁNS REAKCIÓ. Tíz percre leállt a forgalom tegnap két kolozsvári utcában, amikor az igazságügyi törvények módosítása ellen tiltakozó #rezist-aktivisták folyamatosan az út egyik oldalától a másikig járkáltak a gyalogátkelőn. Karszalagjaikon és tábláikon többek között ez állt: Független igazságszolgáltatást!, Akadályozzátok az igazságszolgáltatást, akadályozzuk a forgalmat! (Agerpres)

FELFÜGGESZTETTEL MEGÚSZTA. Kilenc hónap és tíz nap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság Ilie Năstasét, aki tavaly összetűzésbe került a rendőrséggel. A volt teniszező autóját 2018. május 25-én hajnalban állították meg közúti ellenőrzés céljából, a láthatóan ittas állapotban levő sofőrt arra kérték, fújjon bele az alkoholszondába, ő azonban ezt megtagadta, és elkezdte szidalmazni a rendőröket. Ezért megbilincselték és bekísérték a törvényszéki orvostani intézetbe vérvételre. Miután ezt is megtagadta, bevitték a rendőrségre, és bűnvádi eljárást indítottak ellene ittas vezetés és a vérvizsgálat megtagadása miatt. Ugyanazon a napon, miután elhagyta a bukaresti Floreasca Kórházat, a teniszező robogóra ült, noha néhány órával korábban bevonták a jogosítványát. Emiatt ismét bekísérték a rendőrségre és újabb eljárást indítottak ellene. (Agerpres)

MIRE JÓ A TÉRFIGYELŐ KAMERA? Például arra, hogy csalókat leplezzenek le. Egy futárszolgálatnál dolgozó galaci férfi azzal tett feljelentést, hogy megtámadták és ellopták tőle az övtáskát, amelyben a begyűjtött pénz volt. A rendőrség nyomozást indított rablás gyanújával, és talált is egy felvételt, amely épp az ellenkezőjét bizonyítja – azt, hogy a futár megjátszotta saját kirablását, és ebben egy 17 éves fiú is segítette. A férfit kézre kerítették, és az „elrabolt” 18 ezer lejt is sikerült visszaszerezni. A két csaló ellen sikkasztás vádjával indult eljárás. (Főtér)

EZ IS A MIORITIKUS ROMÁNIÁ­BAN TÖRTÉNT. Öt évig élt állandó rettegésben a Suceava megyei Dornavátrán egy jelenleg 14 éves kislány, mielőtt a hatóságok vádat emeltek az őt legalább hatvanszor megerőszakoló férfi ellen. Az elkövető az édesanya élettársa volt. A vádirat szerint az akkor még csak 9 éves kislány kálváriája a 2013-as év végén kezdődött és 2018 karácsonyáig tartott. Az ügyészek arra a következtetésre jutottak, hogy ebben az ötéves időszakban a férfi legalább hatvan alkalommal erőszakolta meg a kislányt, akit fizikai és lelki erőszakkal vett rá az aktusra. A férfi elismerte ugyan, hogy nemi kapcsolatot létesített a kiskorúval, viszont azt állította, hogy ez közös beleegyezéssel valósult meg. (Maszol)