A keretből az albán Jürgen Dushkaj kivételével senki sem távozott, viszont sikerült megszerezni néhány ígéretes fiatal labdarúgó játékjogát. A korábban már bejelentett, a Sepsi OSK-tól kölcsönbe érkező Veress Zsombor mellett, két 2000-ben született játékos igazolt Kézdivásárhelyre: Cristian Bogdan védőjátékos Szászhermányból és Nyerges Narcis középpályás a Kolozsvári CFR utánpótláscsapatától. Az 1999-ben született, kommandói Hornea Gábor támadó a Papolc FC-től helyezte át székhelyét a céhes városba, míg az ősszel a Resicabánya mezében játszó Eduard Oprea leigazolását még nem véglegesítették.

A Kézdivásárhelyi SE több edzőmérkőzést is játszott a felkészülési időszakban. A kék-fehér mezesek az első meccsen Barcarozsnyó ellen 2–1-re győztek, majd ezt követte az FK Csíkszereda tizenkilenc év alatti csapatától elszenvedett 7–1 arányú vereség. A folytatásban 3–1-re kikaptak Négyfalu együttesétől, majd 6–2-re diadalmaskodtak a szintén harmadik ligás Sportul Chişcani felett. Focșani alakulatával nem tudtak dűlőre jutni, kétgólos mérkőzésen játszottak döntetlent, azonban visszavágtak a csíkszeredai tizenkilenc év alatti labdarúgóknak, akiket 6–4-re múltak felül, majd 3–1-re kikaptak Szászhermány, 4–1-re pedig Miroslava együttesétől. Az edzőmeccsek sorát két sikerrel zárták, hiszen 5–4-re nyertek Zernyest, 6–0-ra pedig a negyedosztályú Perkő ellen.

„Sikerült erősítenünk, és az is örvendetes, hogy most már 24 fős a keretünk, így, ha netán sérülés hátráltatna valakit, lesz, aki a helyére lépjen. Jól sikerült a felkészülés, Tankó Zsolton és Veress Zsomboron kívül mindenki egészséges, és várjuk a szombati, Gloria elleni hazai mérkőzést. Nagyon nehéz dolgunk lesz, erős ellenfél érkezik hozzánk, a télen is erősítettek több élvonalban megfordult játékossal. De bízunk a hazai pálya előnyében, és abban, hogy a közönség biztatása hozzásegít egy jó eredményhez. A folytatásban szeretném, ha előrébb lépnénk a rangsorban, három pont választ el az ötödik helytől, s úgy gondolom, az első öt között a helyünk” – mondta Gazda József edző-játékos.

A kézdivásárhelyi csapat programja a visszavágóban:

* 16. forduló (március 2.): KSE–Gloria Buzău

* 17. forduló (március 9.): Bucovina Rădăuți–KSE

* 18. forduló (március 16.): KSE–FC Botoșani II.

* 19. forduló (március 23.): Șomuz Fălticeni–KSE

* 20. forduló (március 30.): KSE–Focșani

* 21. forduló (április 6.): Foresta Suceava–KSE

* 22. forduló (április 13.): a Kézdivásárhelyi SE szabadnapos

* 23. forduló (április 17.): KSE–Râmnicu Sărat

* 24. forduló (április 20.): Metalul Buzău–KSE

* 25. forduló (április 27.): KSE–Sporting Liești

* 26. forduló (május 4.): Galaci Oțelul–KSE

* 27. forduló (május 8.): KSE–Știința Miroslava

* 28. forduló (május 11.): Pașcani–KSE

* 29. forduló (május 18.): KSE–Sănătatea Darabani

* 30. forduló (május 25.): Ceahlăul Piatra Neamț–KSE.