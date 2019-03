A levitézlettek közül kiemelkedik volt miniszterelnökünk, Mihai Tudose, aki ha engedik, felakasztatta volna mindazokat, akik kitűzik a székely zászlót. Sajnos, csak egy fél évig volt kormányfő, így nem tudta megvalósítani grandiózus elképzelését. De most utólag – miután a kongresszus határozatban nyilvánította ki, hogy nemzeti szimbólumnak tekinti a piros-fehér-zöld és a székely zászlót, valamint a magyar és székely himnuszt is –, kijelentette: „Zuhanyzás közben alapvetően mindenki azt énekel, amit akar. A hálószobája falait is olyanra festheti, amilyenre szeretné. De azon kívül ez ROMÁNIA…” Ebből minden székely-magyar megértheti, hogy a fürdőszobájában dúdolhatja a székely és a magyar himnuszt, a hálószobáját festetheti magyar nemzeti színekre, de a szabadban ezeket már nem teheti. A lakásokat kívül tilos piros-fehér-zöldre mázoltatni, hanem csakis piros-sárga-kékre, ahogy Funar is tette a parkbéli padokkal és szemeteskukákkal Kolozsváron. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a kongresszuson közölte, hogy náluk bárki bárhová, bármikor kifüggesztheti a román trikolórt, de szavai úgy látszik lefordíthatatlanok román nyelvre, mert ezt nemigen idézgeti senki széles e hazában. Legjobb lenne, ha a magyarok más nemzeti színeket választanának, hisz ezek amúgy is csak 1794 óta elfogadottak. Martinovics Ignác akkor nyilvánította ki, hogy a nemzet színeiül a zöld-vörös-fehéret kívánják bevezetni. A magyaroknak át kellene térniük a francia nemzeti színekre, mert ahhoz csak a zöldet lenne szükséges kékre változtatni, és a piros-fehér-kék már sokkal kellemesebb a román szemnek. Másik nagy emberünk, volt elnökünk, Traian Băsescu is kinyilatkozta, hogy azok, akik rész vettek a kongresszuson: „Elmentek vigyorogni egy olyan politikai alakulat rendezvényére, amely a Budapestről népszerűsített revizionizmus trombitásaként működik”. Facebook-bejegyzésében a Nemzeti Liberális Párt (NLP) alelnökének, Raluca Turcannak és a Mentsétek meg Romániát Párt vezetőjének, Dan Barnnak felrótta azt is, hogy nem reagáltak a kongresszuson elhangzott autonómiapárti kijelentésekre. Erre fel az NLP elnöke, Ludovic Orban rohant jelezni, hogy ő sem ért egyet a magyarok követeléseivel, és az említett határozatokat a szimbólumokról akkor hozta meg az RMDSZ, mikor pártja képviselője, Raluca Turcan már nem volt ott. A nagy buzgóságában nevéről az ékezetet elvesztő Orban felhívta az RMDSZ figyelmét, hogy „élen kell járnia az alkotmány és a törvények betartásában, és nem szabad a román nemzeti jelképeken kívül másokat használnia. Utána elakadt a tű a lemezen, és a régi nótát ismételgette, hogy „…Románia példaértékű a kisebbségi jogok betartása tekintetében”. Orban most az európai parlamenti választásokra pártja listájának élére egy nagy hazafit, az (i)Realiatate TV népszerű műsorvezetőjét, Rareş Bogdant javasolta, akit nagyszerű magyarellenes kirohanásai miatt már többször is megbüntetett az Országos Audiovizuális Tanács. De neki ez mit sem árt, hisz a nagy nemzeti sötétségben világító feje körül ott ragyog piros-sárga-kék aurája. Ő majd az Európai Parlamentben vissza tudja verni azokat a hazugságokat, amelyeket a magyar képviselők állítanak, és remélhetőleg kerül helyette idehaza hozzá hasonló, aki nap mint nap állja a sarat az irredenta, nacionalista, soviniszta, hazaáruló magyarokkal szemben. Még tiszta szerencse, hogy nálunk nem úgy van, mint az unió által nacionalistának kikiáltott Magyarországon, ahol ha valaki netán zsidózik vagy cigányozik, abból országos botrány kerekedik, de idehaza a bozgorozás miatt legfennebb az ebben élen járó tévéadókat és sportklubokat büntetik meg, jelképesen. Utána meg minden mehet tovább.