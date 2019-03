Jórészt általános ügyviteli kérdésekben – szerződéshosszabbítások, tagsági díjak, hozzájárulások, területek ügykezelése, újabb testvérvárosi kapcsolatok elindítása – kellett döntést hoznia tegnap Sepsiszentgyörgy képviselő-testületének a hó végi soros ülésen. A tanácstagok ugyanakkor három, a városi tanintézeteket érintő kérdésről is döntöttek, továbbá egy, a Gyárfás Jenő utcában, a volt kenyérgyár székhelyére tervezett lakópark megépítésének előzetes engedélyeztetési iratcsomójára, valamint az Eco Wifi szabadidős ifjúsági park gazdasági mutatóinak módosításaira is rábólintottak. Beleegyeztek a Sepsi Aréna mögötti teniszpályák sátorponyvával és világítórendszerrel való ellátásába, így a létesítmény az év nagy részében kihasználhatóvá válik.

Módosítani volt kénytelen a testület a Székely Mikó Kollégium fő-, kis- (a volt Jókai Nyomda), valamint bentlakásépülete, a Mihai Viteazul Főgimnázium A és B, illetve a könyvtárépülete korszerűsítésének becsült költségeit, miután az a kormánytámogatás, amit a Helyi Fejlesztések Országos Programja révén ezekre a célokra jóváhagytak, a reméltnél jóval alacsonyabb. Sztakics Éva szerint a két munkálatra egyenként 8–8 millió lejt kap az önkormányzat, a többit jelen állás szerint saját forrásaiból kell előteremtenie. A fennmaradó költségek a Székely Mikó Kollégium esetében 16 millió, a román tannyelvű főgimnázium esetében több mint 12 millió lejre rúgnak. Érdeklődésünkre az alpolgármester elmondta: az összegek elég magasak, de a helyzet nem veszélyes, hiszen több évre kinyúló munkálatokról van szó, jövőre újabb kormánytámogatás érkezhet, önkormányzati szinten pedig próbálnak más külső forrásokat is találni. Sztakics Éva hozzátette: ha a kormány a szükséges teljes összeget vagy annak oroszlánrészét idén jóváhagyta volna, nem tudták volna felhasználni, a kapott támogatásból viszont el tudják indítani a folyamatokat. Szintén az iskola- és óvodahálózat korszerűsítése kapcsán a testület rábólintott egy, a Regionális Operatív Programba benyújtandó pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányra. Sztakics Éva szerint az Orbán Balázs utcai régi óvodaépületet le kell bontani, mivel műszaki állapota nem teszi lehetővé korszerűsítését. Annak ellenére, hogy kevés gyermek jár ebbe az óvodába, mivel a lakosok száma is alacsony egyelőre, az önkormányzat nem szeretné felszámolni a tanintézetet, ezért egy kisebb, kétépületes ingatlan kialakítása mellett döntöttek. A beruházás összértéke 1,3 millió lej, ennek 95 százalékát fedeznék uniós alapokból a pályázat révén.

Közel 874 ezer lejre módosul ugyanakkor az 1918. december 1. úton az Arany János utca bejáratával átellenben található mintegy 1200 négyzetméteres, jelenleg parlagon heverő terület ifjúsági parkká alakításának összköltsége. Tóth-Birtan Csaba szerint az Eco Wifi névre hallgató parkkal kapcsolatos elképzeléseket a lakossági visszajelzések nyomán átszabták, kiiktatva egyebek mellett a színpadot, az ehhez kötődő hangosítási eszköztárat, valamint a közvécé kialakítását a tervekből. Maradt a zöldövezet, a sétányok, valamint a hulladékok számára kialakított sarok. Az alpolgármester megjegyezte: az eredeti költségek (a 2016-ban jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányban 924 ezer lej szerepelt) számottevően nem csökkentek a módosítások által, ugyanis a kormány döntése, mely január elsejétől legkevesebb háromezer lejben határozza meg az építőiparban a bruttó minimálbért, az önkormányzati beruházásokra is kihatott, sok esetben megnövelve a költségeket.

A képviselő-testület továbbá egyöntetűen jóváhagyta az előzetes időszerűségi engedélyt a volt Mopaco pékség Gyárfás Jenő utcai székhelyén magánberuházásként létrehozandó lakóparkra. A mintegy 7800 négyzetméteres területen a sepsiszentgyörgyi Bautur építőipari vállalkozás egyebek mellett sorházak és egyenházak építését tervezi. A testület által tegnap jóváhagyott engedély az első lépés az övezeti rendezési terv megszerzéséhez, majd ezt követi az építkezési terv elkészítése. A tanácshatározatban foglaltak szerint a teljes 7800 négyzetméteres területen a kétszintes, garázzsal ellátott lakóházakon kívül zöldövezetet és parkolókat alakít ki a befektető. A terület a vállalkozás magántulajdonát képezi.