A magyar utat követnék

A kezdeményezők szerint az aranytartalék 65 százaléka jelenleg külföldön van, az ottani tárolásáról a jegybank még Románia 2007-es EU-csatlakozása előtti időszakban határozott. Úgy vélik, hogy azóta a román gazdaság megerősödött, az infláció is ellenőrizhető szintre mérséklődött, így Románia gazdasági helyzete jelentősen jobb, mint az EU-csatlakozás előtti időszakban vagy mint a nemzetközi gazdasági válság idején. Szerintük a gazdasági kilátások is jók, a nemzeti bank pedig elég erős intézmény ahhoz, hogy maga lássa el a tárolás feladatát. Hangsúlyozták, ez azért előnyös, mert Romániának nem kellene tárolási díjat fizetnie. Şerban Nicolae tegnap a parlament folyosóján újságíróknak nyilatkozva Magyarország példáját említette, amely szintén hazavitte külföldről aranytartalékát. A Szociáldemokrata Párt közösségi oldalán olvasható bejegyzésben más országok példájára is hivatkoznak, így Németországot, Ausztriát, Belgiumot, Hollandiát és Svájcot is említették.

Az ellenzék bírálta a kezdeményezést. Stelian Ion, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képviselője elhamarkodottnak és veszélyes lépésnek nevezte az SZDP indítványát, szerinte nemzetközi szervezetekkel is konzultálni kell a kérdésben. Úgy vélte, hogy Dragnea ezzel veszélyes játszmát űz, hiszen Romániát Oroszországhoz akarja közelíteni, és el akarja távolítani az Európai Uniótól.

Romániának jelenleg csaknem 104 tonna aranya van, ami a nemzetközi tartalékok mintegy 10 százalékát teszi ki. Valentin Lazea, a jegybank vezető közgazdásza tegnap kifejtette: azért fontos, hogy ez a tartalék külföldön legyen, mert garanciát jelent a nemzetközi piacoknak, és növeli a befektetőknek a román gazdaságba vetett bizalmát.