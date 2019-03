Orban szerint a román kormánynak kötelessége Kövesi pályázatát támogatni, hiszen „szégyenbélyeget üt” nemcsak a kormánypártra, hanem egész Romániára, hogyha Kövesi Románia ellenkezése ellenére nyeri el a főügyészi tisztséget, és ez „súlyos árulásnak” minősülne. Orban felszólította a miniszterelnököt, hogy nyilvánosan mutassa be a hivatalosan megírt támogató mandátumot. Amit minden bizonnyal meg is tenne Engedelmes Ibolya, ha a főnöke kérné. Akit nem Orbannak, hanem Dragneának hívnak. (Agerpres)

MEGINT ALÁBECSÜLTÉK. Az Europa FM rádió által rendelt, az IMAS közvélemény-kutató által végzett legújabb felmérés szerint Románia felnőtt lakosságából azok vannak a legtöbben (23,1 százalék), akik nem tudják vagy nem árulják el, kire szavaznának, ha most vasárnap lennének az európai parlamenti választások. Az IMAS felmérésében a válaszadók 16,4 százaléka voksolna a Szociáldemokrata Pártra (SZDP), 16,3 százaléka a Nemzeti Liberális Pártra (NLP), és 12,9 százaléka a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) és a Cioloş-féle PLUS választási szövetségére. A biztos pártválasztók körében hasonlóan szoros a verseny: az SZDP-re 22,7, a NLP-re 22,6 százalék voksolna, a MRSZ–PLUS a szavazatok 17,9 százalékát gyűjtené be. Az RMDSZ az ötszázalékos küszöb alatt maradna, a felmérés a szövetségnek 3,4, a biztos pártválasztók között 4,7 százalékot jósol. Ezek az országos felmérések azonban rendszeresen alulmérik az RMDSZ-t. (Főtér)

ÚJABB ÁLORVOS. Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki hamis orvosi iratokat állított ki, és akinél több orvosi pecsétet találtak, holott nem szerepel orvosként semmiféle egészségügyi intézmény nyilvántartásában. A 26 éves férfit egy nő panasza nyomán vette őrizetbe a rendőrség, akivel a magánorvosi rendelőben kifizettették egy vizsgálat ellenértékét, de magát a vizsgálatot nem végezték el, csak kiállítottak egy dokumentumot a feltételezett diagnózissal. A nővel később egy szakképzett orvos közölte, hogy a kiállított dokumentum nem tükrözi a valós egészségügyi állapotát. (Agerpres)