Nemzedékről nemzedékre felcímmel családtörténeti témát választottunk a Háromszék pénteki számában megjelenő keresztrejtvény-sorozatnak – Kisgyörgy Zoltán és Forrai Tibor munkájának –, ugyanis nincs olyan idősebb vagy fiatalabb olvasónk, aki ne egy ágas-bogas régebbi, de ma is élő család tagjaként küzdene a mindennapok legváltozatosabb helyzeteivel-történéseivel, s aki szívesen olvasna talán ismeretlen adatokat saját családjáról. Mivel a téma szélesebb érdeklődésre tart számot, és a nagyvilágban élő háromszékiek, székelyföldiek számára is érdekes lehet, úgy döntöttünk, a nyomtatott kiadásunkban a rejtvények mellett közölt családtörténeti ismertetőt internetes kiadásunkban is közzétesszük (két hónap csúszással, hogy a rejtvényfejtés izgalmai is megmaradjanak).