A könyvek új otthona Sepsiszentgyörgyön

Mindketten közgazdászok, Kolozsváron tanultak és dolgoztak az elmúlt években, mesélte a csíkszeredai Simon Tünde és a sepsiszentgyörgyi Mike Bálint Gábor. Saját vállalkozást kívántak létrehozni, s nem az volt számukra nehéz, hogy egy nagyvárost egy kisebbre cseréljenek, hanem, hogy meghozzák a költözésre vonatkozó döntésüket.

A LibriM könyvudvarban mintegy hatezer kötetből, számos témakörből válogathatnak az érdeklődők, főként a magyarországi Libri Kiadó által forgalmazott könyveket kínálják, de a Cartographia Kiadó térképeit, útikönyveit is megtalálják az érdeklődők. Erdélyi kiadók köteteit is kínálják, miként román nyelvű művek is vannak a polcokon. Egyedit akartak, nem hagyományosat, ezért döntöttek a kávé, s a tea felszolgálása mellett is, de rendezvényekben is gondolkodnak, egyelőre azt szeretnék, hogy havonta tartsanak egy-egy könyvbemutatót, író-olvasó találkozót, be szeretnének kapcsolódni a város kulturális életébe.

A két fiatal maga is dolgozik a könyvesboltban, csapatuk harmadik tagja korábban egy székelyudvarhelyi könyvesbolt munkatársa volt. Úgy vélik, korszerű könyvesboltjukban mindenki talál magának olvasnivalót, de nyárra azt is tervezik, hogy terasszal bővítsék a kávézót. Abban is bíznak ugyanakkor, hogy elegáns könyvesboltjuk hosszú távon működhet majd, egyelőre csak erre figyelnek, nem kívánnak más vállalkozást teremteni.