Brassaï sajtófotótárlat

A Brassaï néven ismertté vált, brassói származású Halász Gyula fotográfusról elnevezett sajtófotó-pályázatra 2017-ben készült alkotásokkal hazai, magyarországi, kárpátaljai és vajdasági fotósok neveztek be, mintegy ötvenen.

A kiállítást Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője nyitotta meg, felidézve Brassaï alakját. Illyés Gyulával való beszélgetése során számolt be Brassaï arról, hogy miért jutott eszébe harmincéves korában a fényképezés: „Mert nem fértek már el bennem a képek; annyit szedtem magamba főleg az éjszakai csatangolásaim során. Ki kellett adnom őket, más – közvetlenebb – formában is, mint amit az ecset nyújtott.” Horváth Andor, Brassaï levelezésének gondozója és közreadója ebben a mondatban fedezte fel a titkát annak, hogy miként lett Brassaï a fényképészet egyik nagy úttörője, klasszi­kusa: „Ő ugyanis nem fényképészként lett művész, hanem művészként választotta a fényképezést… Mi másra utal kijelentése – »nem fértek már el bennem a képek« –, ha nem arra az élményfelhalmozódásra, amely valóban a művészi kifejezés új formáját követelte, de vajon nem vet-e fényt arra is, hogy az élmény eleve bizonyos formába szerveződött, művészi lehetőségként kereste a megnyilatkozást?” Méltatója szerint Brassaï nagy erőpróbája: „a való világ objektív hitelű képe – és művészi látomása”.

A Dorel Găină képzőművész, a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem tanára, Dragoş Georgescu fotóművész, a nagykárolyi Károlyi-kastély kulturális központ igazgatója, Tóth István fotóművész, az Euro Foto Art Egyesület elnöke, valamint a MÚRE részéről Rácz Éva és Szűcs László összetételű zsűri mintegy ezer felvételt értékelt, és választotta ki a kiállítandó, a katalógusba kerülő, valamint díjazandó fotográfiákat. A pályázat nagydíját a marosvásárhelyi születésű, Mosonmagyaróváron élő Kerekes István nyerte el.

A háromszéki pályázók közül Albert Levente, a Háromszék fotóriportere dicséretben részesült, Szekeres Attila, a lap szerkesztője hír-, eseményfotó kategóriában harmadik díjat kapott, a kézdivásárhelyi Tofán Levente portré kategóriában harmadik díjas, a sepsiszentgyörgyi származású, Olaszországban élő Sánta István Csaba a Várad folyóirat különdíjában részesült. (M. I.)