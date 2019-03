Régiók országa

A legutóbbi a sorban a több Szeben és Brassó megyei önkormányzatot tömörítő Fogarasföld nevű egyesület, melyet bevallottan az elsőként létrejött Nyugati Szövetség mintájára hívtak életre a helyi vezetők. Akiknek – akár a Kolozsvárt, Temesvárt, Nagyváradot és Aradot tömörítő nyugati városok polgármestereinek– elegük lett Bukarest tehetetlenségéből, és úgy döntöttek, saját kézbe veszik sorsuk irányítását.

Hogy nem csak valamiféle hirtelen fellángolásról van szó, azt bizonyítja a társuló önkormányzatok viszonylag nagy száma – négy város, a Szeben megyei Felek és Nagytalmács, továbbá a Brassó megyei Fogaras és Viktóriaváros, valamint 29 község –, de a szándék komolyságát jelzi az is, hogy az egyesület létrehozásáról szóló egyeztetésen részt vett Corina Creţu, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa is. Ez utóbbi jelzésértékű: az Európai Unió nemhogy rossz szemmel nézné, de egyenesen ösztönzi a regionális együttműködéseket. Súlyt adnak a kezdeményezésnek azok a célok, melyekért a települések szövetkeznek, s melyek közül a legfontosabb egy gyorsforgalmi út megépítése, ha már a kormány évek óta képtelen felgyorsítani a Nagyszeben–Brassó autópálya elkészülését.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy egyre több önkormányzat kezd el regionális együttműködésekben gondolkodni, és próbálja maga megoldani azokat a problémákat, melyeket Bukarest évek óta csak halasztgat. A nyugati nagyvárosok után szinte azonnal mozgolódni kezdtek az észak-nyugati térség önkormányzatai, aztán Moldvában alakult hasonló szövetség, melyhez a civil szféra képviselői is csatlakoztak, s mely igen radikális decentralizációs programot tűzött zászlajára. Jóformán tehát már csak az ország déli részéről nem érkeznek hírek hasonló kezdeményezésekről – ennek több magyarázata is lehet, a legkézenfekvőbb, hogy a zömében szociáldemokrata vezetésű déli önkormányzatok pillanatnyilag a kormányzati pozíció előnyeit élvezhetik, a politikai széljárás azonban hamar változik Bukarestben, így előbb-utóbb talán ebből a térségből is számíthatunk ilyenszerű törekvésekre.

S hogy miért fontos mindez? Leginkább talán azért, mert az elmúlt évek során bebizonyosodott: választási eredményektől függetlenül Bukaresttől sok jóra nem számíthatunk. Az önkormányzatok decentralizációs törekvései, kistérségi társulások létrejötte és regionális együttműködések kialakulása jóformán az egyetlen remény arra, hogy Románia modern, versenyképes és élhető ország legyen.