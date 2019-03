Kreatív tér kreatív fiataloknak

Idén hozzáfognak a sepsiszentgyörgyi Design Bank kialakításához, és ha minden jól megy, két év múlva birtokukba is vehetik a fiatal szakemberek a nem konvencionális alkotóteret. Mert a Design Bank elsősorban a nagy hozzáadott-értékű szakmák képviselői számára épülő amolyan inkubátorház lesz, Sepsiszentgyörgy ezzel is felzárkózni szándékszik a világ élvonalához az informatika, a digitalizáció terén – hangzott el azon a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen a leendő létesítmény terveit ismertették.

– Amikor évekkel ezelőtt a városnak sikerült megszereznie a Román Nemzeti Bank volt épületét, a kreatív szakmával úgy döntöttünk: átalakítjuk olyanná, hogy az a sepsiszentgyörgyi, a háromszéki, a székelyföldi fiatalok találkozási pontja legyen, vezette fel a bemutatót Antal Árpád polgármester. Elmondta, a tervezésre ötletpályázatot hirdettek meg, az így megszületett elképzelés tervezését a magyarországi IT klaszter finanszírozta, az épület átalakítását pedig az önkormányzat fogja fizetni – a kivitelezés elindításához szükséges gazdasági-műszaki mutatókat egyébként a város önkormányzata csütörtöki ülésén el is fogadta. Ezek szerint a létesítmény összköltségvetése 6,1 millió lej áfa nélkül, ebből az építkezési költségek – szintén áfa nélkül – 4,2 millió lejt tesznek ki.

A polgármester szerint, mihelyt meglesz a városnak a költségvetése, útjára indítják a közbeszerzést, a város büdzséjéből pedig még idén félmillió eurónyi összeget szánnak erre a célra.

A Design Bank szükségességéről Bihari Béla, az IT Plus klaszter elnöke beszélt. Elmondta, az elképzelés szervesen illeszkedik a város által meghirdetett Gyere haza programhoz, ugyanis ők azt vallják: menj el jó messzire, szívd magadba az összes megszerezhető tudást, majd itthon kamatoztasd azt. A Design Bank olyan tér kellene legyen, ahol a hazatérők folytathatják munkájukat: egy nem klasszikus kialakítású munkahely, hanem a kreatív szakmák képviselői számára szellősen, játékosan kiképzett kisebb ökoszisztéma. Rácz Attila, az IT Plus klaszter alelnöke kifejtette, világszerte egyre nagyobb fontosságúvá válik a digitalizáció, az informatika a gazdasági, pénzügyi világban, és Sepsiszentgyörgy számára épp a digitalizáció felhasználása jelentheti a kitörési pontot, ezt kellene szolgálnia a Design Banknak. Tóth B. Csaba alpolgármester szerint is előnyös lesz a város, a régió számára a létesítmény, mint mondta, a Design Bank egy jobbról előzési lehetőség, amellyel Székelyföld infrastrukturális lemaradását át lehet ugrani.

A Kossuth Lajos–Kőrösi Csoma Sándor–Váradi József utca kereszteződésénél található épület átalakítási terveit Török Áron építész, tervező ismertette.

Felelevenítette, éppen az IT cégek éreztek rá, hogy a kreativitás nagyban függ a munkahelyi körülményektől, ezek a vállalatok szakítottak az ezredforduló tájékán elsőként a korábbi, modernista munkahely-kialakítási koncepcióval, informális munkatereket alakítva ki. A Design Bank belsejének kialakításában is ez volt a vezér­elv, hiszen ahhoz, hogy fiataljaink hazajöjjenek, a nyugati IT-ipar ajánlatával kell versenyeznünk – mondta. Ennek megfelelően a földszintnek azt a szerepet szánták, hogy a városlakókat, különösen az iskoláskorúakat bevonzza, hogy az ott látottak – a digitális korszaknak nem az árnyoldalait, hanem az előnyeit megtapasztalva – arra ösztönözzék őket, kreatív életpályát válasszanak maguknak. Az emelet két szárnyát szánják irodatérnek, ahol akár ötven-hetven ember is dolgozhat, középen multifunkcionális előadóterem kap helyet. Az épület külsejét nem szándékoznak radikálisan átalakítani, egyetlen gesztus, egy nyitott kávézóterasz jelzi majd csupán, hogy immár más rendeltetésűvé vált a kommunista korszak egyik utolsó tömbházának alsó két szintje.