Bemutatkoznak a székelyföldi természetfotósok

Míg a három évvel ezelőtti, megalakulásukat követő első kiállításukon kilenc fotóssal indultak, azóta folyamatosan gyarapodnak. Nem csupán sepsiszentgyörgyi, hanem Háromszék más településeiről is társultak a természetszerető fotográfusok, de bekapcsolódtak barcaságiak, csíkszeredaiak, marosvásárhelyiek is, így igazi székelyföldi alkotócsoport kovácsolódott össze. A mostani kiállításon 32 fénykép látható, köztük több újszerű fotó is, miként Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója említette, hozzátéve, hogy ezt az anyagot korábban bemutatták Keszthelyen is. A kiállítást Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának vezetője nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a csoportnak nagyon jó a külföldi híre is, mert folyamatosan színvonalas kiállítások­kal jelentkeznek.