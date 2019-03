A rangsorolás eredményét Kelemen Hunor RMDSZ-elnök jelentette be. A lista harmadik helyére Hegedüs Csilla, a szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, negyedik helyére Oltean Csongor, az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke, ötödik helyére Sógor Csaba leköszönő EP-képviselő került. Kelemen Hunor elmondta, nehéz volt a döntés, mert valamennyi jelölt jól felkészült, és nagy tapasztalattal rendelkezik.

A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is koalíciós lista állítását kérte az RMDSZ-től. Az MPP csütörtökön azt közölte, hogy a párt elnöksége „visszautasíthatatlan ajánlatot” fogalmazott meg az RMDSZ számára, olyant, amely a szavazatok maximalizálását és a Kárpát-medencei magyar képviselet erősítését eredményezi az Európai Parlamentben. Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón elmondta: a javaslat koalíciós jelöltlista állítására vonatkozott.

Az EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt egy Kelemen Hunornak címzett csütörtöki nyílt levélben szintén választási koalíciót ajánlott. Mint fogalmazott: csakis akkor lehetnek sikeresek, ha össze­adják erőiket, és azokat is megszólítják, akik az elmúlt években elfordultak a politikától, és nem vesznek részt a választásokon, vagy román pártoknál keresik a hatékonyabb képviseletet.

Kelemen Hunor elmondta: a két kis pártnak azt ajánlják, hogy javasoljanak jelölteket az RMDSZ-listára. Hozzátette: az MPP-vel szerdán ülnek össze újabb tárgyalási fordulóra, és az EMNP-vel is el kell kezdeni valahol az együttműködést, ezért teszik lehetővé ennek a pártnak is, hogy a jelöltje felkerüljön az RMDSZ listájára. Azt is megjegyezte, az RMDSZ jelöltlistájáról a végső döntést a Szövetségi Képviselők Tanácsa hozza majd meg március 9-i nagyváradi ülésén.

Az MTI kérdésére az elnök elmondta, a koalíciós lista azt jelentené, hogy az RMDSZ feladja közel harmincéves politikai identitását. Hozzátette: az RMDSZ úgy tud koalíciós listát ajánlani, hogy helyet biztosít a jelöltlistáján a többi magyar párt jelöltjeinek is. Elmagyarázta: erre azért van lehetőség, mert az RMDSZ civil szervezetként, az MPP és az EMNP pedig pártként van bejegyezve, így ki-ki tagja lehet egy időben az RMDSZ-nek és a kis pártok valamelyikének is.