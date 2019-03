Rákóczi Ferenc nevét viselheti egy szatmárnémeti iskola

A tanácsülésen Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármester ismertette, a névadásról az iskolában tanuló gyermekek szüleinek a véleményét is kikérték, és 550-en támogatták, 153-an ellenezték a névadást. A Rákóczi név ellen a helyi önkormányzatban ellenzékben levő szociáldemokrata képviselők szólaltak fel, akik úgy vélték, etnikai konfliktust szíthat a névadás. Előbb azt kérték, hogy vegyék le napirendről a névadás ügyét, majd pedig azt, hogy – vegyes iskola lévén – viselje az intézmény egy román és egy magyar személyiség nevét. Az RMDSZ egyik képviselője azzal hárította el az etnikai konfliktus veszélyére vonatkozó felvetést, hogy a város egyik német és román osztályokkal működő iskolája a német Johann Ettinger nevét viseli, és ez nem okozott feszültséget. Az iskolában tanuló román diákok szüleinek egyike is felszólalt az ülésen, és a névadás mellett foglalt állást. Elmondta: Rákóczival senkinek nem lehet baja, hiszen a fejedelem nem harcolt a románok ellen, sőt, a seregében románok is voltak. A névadást végül nagy többséggel fogadta el a testület. Csak a Szociáldemokrata Párt két képviselője voksolt ellene, két, szintén szociáldemokrata képviselő pedig tartózkodott a szavazásnál.