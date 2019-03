Egy pirosra festett, Liviu Dragnea SZDP-elnök, Tudorel Toader igazságügyi miniszter és Viorica Dăncilă miniszterelnök arcképével kidekorált fabudit toltak a képviselőház elé azzal az üzenettel, hogy segítenek Dragneának elérni a vécére. Az akcióval a március 30-i gigatüntetésre is fel akarták hívni a figyelmet. A fabudi apropóját egy pár héttel ezelőtti szokatlan párbeszéd adta, amely Liviu Dragnea és az őt kérdésekkel letámadó televíziós riporter között zajlott le, miközben Dragnea éppen a mosdó felé tartott. A politikus magával invitálta az újságírót. „Így készülnek az interjúk? Jössz velem a mosdóba?” – kérdezte akkor Dragnea. Ebből született a vécéállítás ötlete, melyet a tüntetők végül a képviselőházzal szembeni járdán tudtak csak elhelyezni, mert a rendőrök szerint a bejáratnál zavarta volna a forgalmat. (Főtér)

HIRTELEN SZÉKELYBARÁT LETT. Lia Olguța Vasilescu, aki nemrég még munkaügyi miniszter volt, aztán két másik tárca élére is jelölték, végül maradt az egyszerű szenátorsággal, elkísérte kedvenc focicsapatát annak csíkszeredai kupamérkőzésére (a hölgy korábban Craiova polgármestere volt, és ma is szíve csücske a csapat), és ha már ott járt Csíkország fővárosában, beugrott a Csíkszereda–Brassó hokimeccsre is. Sőt, a mérkőzés után fotózkodott is, méghozzá a csíkszeredai csapat mezét viselve vállán. És még ez sem elég: a fotókat feltöltötte Facebook-oldalára, kommentárként meg azt írta melléjük: Jégkorong-mérkőzésen székely testvéreimnél. Az ügy pikantériája, hogy Lia Olguța Vasilescu politikai karrierjét annak idején a Nagyrománia Pártban kezdte. (Főtér)

MOST KELL SOFŐRNEK MENNI. Vagy akár takarítónak is, de nem ám akárhová: a román parlamentbe. Ugyanis olyan nyugdíjban lenne részünk, amiből vígan élhetnénk öreg korunkban. Merthogy nemcsak a választott tisztségek viselőinek jár ki a speciális nyugdíj, hanem az összes parlamenti alkalmazottnak is, és most ennek növelésére készül a Szociáldemokrata Párt: néhány politikusuk ugyanis észrevette, a parlamenti alkalmazottak különleges nyugdíja nem nő automatikusan az alapfizetés emelésével összhangban. Ezt sürgősen orvosolni szándékszanak, ezért törvénytervezetet dolgoztak ki, mely szerint például a képviselőház főtitkára 16 ezer lejes különleges nyugdíjra, egy sofőr (akinek jelenleg 3400 lej a fizetése) 3700 lejes különleges nyugdíjra lenne jogosult. A tervezetet a szenátus hallgatólagosan már el is fogadta, a képviselőház azonban még visszadobhatja, a kormány ugyanis nem támogatja a tervezetet. Nem másért, csak mert a kezdeményezők nem jelölték meg a nyugdíjemelés anyagi forrásait. (Főtér)

NEM IS OLYAN JÓ CSÚCSTALÁLKOZÓNAK OTTHONT ADNI. A nagyszebeni, május 9-ére tervezett EU-csúcs miatt biztonsági óvintézkedésként 6-a és 10-e között egy egész hétre bezárják az oktatási intézményeket a városban. Az öt tanítási napot szombati napokon kellene bepótolniuk a tanároknak és tanulóknak, ez a döntés azonban kiváltotta a tanügyi szakszervezet elégedetlenségét. A Lucian Blaga Egyetemen is egy héttel meghosszabbítják a húsvéti és május elsejei vakációt a csúcstalálkozó miatt, az elmaradt kurzusokat hétvégi napokon pótolják be. Az egyetemről egyelőre nem tiltakoztak emiatt. (Agerpres)