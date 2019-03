A másodosztályba jutásra jó eséllyel pályázó Buzău az odavágóban is jobbnak bizonyult a felső-háromszéki csapatnál, miután augusztusban 3–2-re győzött hazai környezetben. A Gloria a téli felkészülési időszakban tovább erősítette keretét, hiszen megszerezte az Astra Giurgiutól Bogdan Chipirliu játékjogát, aki 2017-ben gólkirály lett a másodosztályban. Rajta kívül több olyan játékost is soraiban tudhat, amelyek az élvonalban is próbára tették magukat.

A Kézdivásárhelyi SE szombaton egy védelmi figyelmetlenség miatt korán hátrányba került, az 5. percben Dănuț Oprea bal oldali beadását Răzvan Catană néhány méterről, senkitől sem zavartatva a kapuba fejelte. A folytatásban is a vendégek birtokolták többet a labdát, a házigazdák pedig pontrúgásokkal próbálkoztak, azonban a hatékony védelem ellen nem sok esélyük volt. Nemsokára kiegyenlítetté vált a játék, ám George Timiș együttese Cristian Danci szabadrúgása révén közel állt ahhoz, hogy kettőre növelje előnyét.

A céhes városbeli labdarúgók először a 28. percben jegyezhettek kapu területére tartó lövést, Gajdó Gothárd jobb oldalon betört a tizenhatos területre, azonban a bal alsó felé tartó lövését Ion Gurău könnyedén védte. A hajrában a felső-háromszéki csapat akarata érvényesült, amely nagyon közel került az egyenlítéshez: Marius Ștefănescu lövését bravúrral szögletre tolta a kapus, majd az újabb próbálkozása néhány centivel kerülte el a bal alsót.

A második félidőben többnyire a mezőnyben zajlott a játék, és voltak időszakok, amikor a hazaiak beszorították ellenfelüket, viszont az utolsó passzoknál rendre pontatlanok voltak. A 66. percben emberhátrányba kerültek, miután a csereként pályára lépő Kurtuly Róbert szabálytalanság miatt piros lapot kapott. Az 58. percben Chipirliu közeli lövését Bodgan Cîrstian a gólvonalról hárította, majd Ciprian Petre és Florin Cazan próbálkozását Gabriel Bunduc védte. A kézdivásárhelyi csapat emberhátrányban már nem tudott nyomást gyakorolni ellenfelére, így vereséggel kezdte a tavaszi idényt.

„Nehéz mérkőzés volt az éllovas ellen, véleményem szerint felvettük a harcot velük, a második félidőben még jobban is játszottunk. Fiatal csapat vagyunk, és az egyéni hibák az ellenfelünket hozzásegítették a gólhoz. Néhány játékos továbbra is elemi hibákat vét, ennek ellenére igyekszünk mérkőzésről mérkőzésre fejlődni. A csapatjátékkal elégedett vagyok, viszont elfogadhatatlan, hogy a lehetőségeinkből egyet sem tudtunk gólra váltani. A szünet után támadószellemben léptünk fel, viszont a piros lap szinte minden esélyünket elvágta az egyenlítésre. Az egyéni hibák miatt veszítünk pontokat és mérkőzéseket, ilyen játékerővel nem a kilencedik helyen kellene állnunk. A következő találkozó is nehéz lesz, hiszen Rădăuți ellen lépünk pályára” – nyilatkozta a mérkőzés után Gazda József edző-játékos.

Labdarúgó III. liga, 1. csoport, 16. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Gloria Buzău 0–1 (0–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 400 néző. Vezette: Ovidiu Petru Oprea (Ploiești). KSE: Bunduc–Bagoly, Păun, Stanciu, Gajdó T., Gazda, Kanyó (Bukur, 85.), Ștefănescu, Gajdó G. (Kurtuly, 56.), Vârtosu (Cîrstian, 56.), Tompa (Gáll, 68.). Edző: Polgár László. Buzău: Gurău–Androne (Rus, 52.), Ceaușel, Konate, Drăguț, Catană, Danci, Enescu (Sequeira, 68.), Oprea, Petre (Camara, 77.), Chipirliu (Cazan, 83.). Edző: George Timiș. Gólszerző: Catană (5.). Sárga lap: Tompa (30.), Bunduc (83.), Ștefănescu (90+3.), illetve Danci (16.), Enescu (36.), Rus (90+2.). Piros lap: Kurtuly (66.).

További eredmények: Râmnicu Sărat–Ştiinţa Miroslava 1–3, Galaci Oţelul–Paşcani 1–0, Sporting Lieşti–Sănătatea Darabani 1–0, Metalul Buzău–Ceahlăul Piatra Neamţ 2–1, Foresta Suceava–FC Botoşani II. 4–0, Focşani–Şomuz Fălticeni 2–0, a Bucovina Rădăuţi állt.

A rangsor:

1. Gloria 13 2 0 41–9 41

2. Oţelul 12 2 1 29–5 38

3. Miroslava 11 1 3 25–14 34

4. Rădăuţi 10 1 3 26–10 31

5. Lieşti 7 3 5 19–11 24

6. Suceava 7 3 5 23–20 24

7. Focşani 6 5 4 21–14 23

8. Ceahlăul 6 2 7 16–14 20

9. Metalul 5 4 6 17–20 19

10. KSE 5 3 7 21–22 18

11. Fălticeni 4 1 10 12–30 13

12. Rm. Sărat 2 4 9 10–25 10

13. Botoşani 2 2 11 13–29 8

14. Paşcani 2 2 11 8–26 8

15. Darabani 2 1 12 13–45 7

A 17. forduló programja: * március 8.: Pașcani–Știința Miroslava * március 9.: Focșani–Râmnicu Sărat, Șomuz Fălticeni–Foresta Suceava, Bucovina Rădăuți–Kézdivásárhelyi SE, Gloria Buzău–Metalul Buzău, Ceahlăul Piatra Neamț–Sporting Liești, Sănătatea Darabani–Galaci Oțelul, az FC Botoșani II. szabadnapos. (miska)