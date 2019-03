Dizájnműhely az ipari parkban

A szentkatolnai út mellett levő 2-es számú ipari parkban a közelmúltban megnyílt egy országos viszonylatban is egyedülálló dizájnműhely, amely félmillió euró európai uniós beruházás révén valósult meg. A nyomda beindítása tíz új munkahelyet is jelent, ez a pályázat egyik feltétele is volt.

A PD Office helybeli vállalkozás (a volt Apex) a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régiónál pályázott sikeresen 500 ezer eurós támogatásra. Ebből az összegből a cég kilenc utolsó generációs nyomdaipari technikát képviselő gépet, többek között UV-nyomtatót, nagy méretű vágó- és fóliázógépet, valamint egy nagy teljesítményű lézervágót vásárolt. A nagy méretű UV-nyomtató bármilyen szilárd anyagra fotóminőségű nyomatot képes rávinni.

A gépeket egy németországi cégcsoport február közepén szállította le, beüzemelésüket pedig magyarországi szakemberek végezték. Az országban ugyan szétszórva vannak hasonló minőségű gépek, de egy helyre tömörítve ilyen technológia eddig csak Kézdivásárhelyen valósult meg.