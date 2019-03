Következő írásunk

A szépmezői és csíki negyedi lakossági fórum után csütörtök délután az Őrkőn is találkoztak az érdeklődőkkel a Sepsi Helyi Akciócsoport (GAL) Egyesület képviselői, hogy tájékoztassák őket a jövőben esedékes fejlesztésekről, hogy megvitassák velük azokat a legégetőbb gondokat, melyek gátolják az illető lakónegyed fejlődését, városhoz való felzárkózását. Az akciócsoport fejlesztési terveinek rövid ismertetése után – ahogy a másik két helyszínen is történt – elindult a panaszáradat, azonban az őrkőiek olyan személyes kérdésekkel, kérésekkel is előálltak a vita során, melyek csak nagyon távolról kapcsolódtak a most induló projekthez.