A szociáldemokraták keze Maria Grapini európai parlamenti képviselőn keresztül egészen addig ért el Brüsszelben, hogy őnagysága el akart csórni egy, a Kövesi javára leadott szavazatot. Rajtafogták és elvették tőle a szavazatszámlálás jogát. Szegény Kövesi asszonyságot idehaza előzőleg gyanúsítottként rángatták be az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészségre. (Arra lennék kíváncsi, hogy vajon ennek a kivizsgáló ügyészségnek a bűncselekményeit idővel kivizsgálják-e majd?) De legyünk őszinték, Codruțával aránylag kesztyűs kézzel bántak, nem mint az ő pribékjei az általa meggyanúsítottakkal. Nem mentek utána maszkosok, nem karperecezték fel, és nem mutogatták.

Csak az nem téved, aki nem dogozik, és ő főügyészként keményen munkálkodott, ezért bizony néha tévedett is. Ügyészsége alatt 2017-ben a büntetőügyesek 12,2 százaléka esetében felmentő ítélet született, de mit számít az a néhány tucat ártatlanul meghurcolt ember egy ilyen nagy korrupcióellenes harc során, amelyet ő folytatott!? Melyik háborúban nincsenek amolyan mellékes (oldalági) áldozatok? Ezért aztán ellentételezésként, akikről kiderült, hogy valóban bűnösök, azok egy részét (el)futni hagyták. Így, ha a korrupcióellenes küzdelmének végeredményét nézzük, kár most őt a vádlottak padjára ültetni. Ráadásul az unió hangadói szemében is akkorára nőtt, hogy emiatt nyertes lehet az Európa főügyésze cím elnyeréséért folytatott küzdelemben.

Hogy idehaza mivel vádolják, az egyáltalán nem érdekes. Korábban is állítottak olyanokat, hogy disznótorokra járt, ahol több, disznó bűnöző is részt vett. Erre azt válaszolta, hogy különféle eseményekre hivatalos személyként volt meghívva, egyes intézményvezetők által, mert ő is egy intézményt képviselt. Kénytelen-kelletlen hivatalos személyként ment oda, magán énjét otthon hagyva. Azt állítja, hogy neki sem volt kellemes ilyen eseményekre elmenni, és ott aztán büntetőügyesekkel találkozni, akiknek épp ők készítették el bűnvádi dossziéikat, de neki nem volt joga cenzúrázni a meghívottak listáját. Nem tehetett róla, ha ezek az ügyes büntetőügyesek, bár folyt ellenük bűnvádi eljárás, mégis köztisztségviselők maradtak.

A pártvezér Dragneát megkérdezték, hogy Románia támogatja-e Kövesit a magas polcra kerülésben. Olyasmit válaszolt, hogy ez nem az eurovíziós dalfesztivál, és ezért nem akar Románia támogatásáról beszélni. Különben biztos vagyok benne, hogy ha (nép)szavazásos úton dőlne el a nyertes személye, akkor Laura Codruța Kövesinek semmi esélye sem lenne, hisz neki nincs szakálla, mint az eurovíziós dalfesztiválon a volt osztrák nyertes hölgynek, Conchita Wurstnak. Szerencsére az unióban is a legjobb kiválasztása úgy történik, hogy politikai háttéralkukon döntik el, kit neveznek ki annak.

A lényeg, hogy ha Laura Codruța Kövesi Európa főügyésze lesz, akkor az itthon kikísérletezett bűnüldözői módszereket bevetheti egész Európában. Először eléri azt, hogy Európa-szerte az egy főre eső titkosszolgák száma megközelítse a nálunk levőkét. Majd titkos szerződéseket köt velük, és megsokszorozzák a lehallgatott és megfigyelt személyek számát. Hány és hány európai parlamenti képviselő, valamint politikus és miniszter van Európa-szerte, akiket jó hazai szokás szerint jól megvádoltathat. Kitűnő módszerei vannak arra, hogy bárkit bármikor lekapcsoltasson, és akkor majd direkt tévéadásokban követhetjük, hogy melyik európai csúcspolitikust viszik bilincsbe verve valamelyik európai luxusbörtönbe. Bár igazi büntetésük az lenne, ha azt is elérné a főügyésznő, hogy a gyanúsítottak valamelyik romániai börtönbe kerüljenek. Európa főügyészeként mandátuma hét évre szól, és az alatt még azokat is a vádlottak padjára küldheti, hatalommal való visszaélés vádjával, akik most őt a főügyészi funkcióba juttatják. És mint ahogy az ő tevékenysége alatt Romániáról bebizonyosodott, hogy egy korrupt ország, a jövőben még az is kiderülhet, hogy az Európai Unió korrupt országok gyülekezete.