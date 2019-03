A kupamérkőzéshez képest a kolozsvári csapat öt, a háromszéki együttes három helyen változtatott a kezdő felálláson. Eugen Neagoe vezetőedző csatár nélküli tizenegyet küldött pályára, a középcsatár helyét Yasin Hamed töltötte be. A szentgyörgyi csapat jól kezdte a találkozót, magasra tolt védekezéssel próbálta meglepni a címvédőt, eleinte a párharcok többségét a piros-fehérek nyerték, a statikus és lassú támadójátékkal azonban nem tudtak helyzeteket kialakítani.

A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, a kincses városbeli labdarúgók Billel Omrani révén veszélyeztettek először, ám a francia lövése a jobb kapufáról az oldalhálóra pattant. A Kolozsvári CFR a 15. percben jutott vezetéshez, Omrani passzolt a védők mögül kilépő George Țucudean elé, aki közelről Fejér Béla felett a kapuba emelt. A bajnok ezt követően többet birtokolta a labdát, irányította a játékot, előnyét akár meg is duplázhatta volna előbb Omrani, majd Alexandru Ioniță révén, de mindketten pontatlanul céloztak.

A második játékrész első helyzete Florin Ștefan nevéhez fűződött, aki távolról próbálkozott, azonban Giedrius Arlauskis hárított. Az Alin Minteuan irányította csapat ellentámadásokra rendezkedett be, és az 51. percben Ioniță tovább növelhette volna a házigazdák előnyét, ám Fejér bravúrral védett. A stadionban zúgott a Mindent bele!, de a piros-fehér mezeseknek továbbra sem sikerült veszélyes helyzetet kidolgozniuk. Eugen Neagoe próbált lendíteni a támadójátékon, így pályára lépett Nicolae Carnat és Hadnagy Attila, illetve bemutatkozott az élvonalban a 17 éves Călin Popescu is. A túloldalon Cristian Manea és Valentin Costache került helyzetbe, de mindkét lehetőség kimaradt, így a CFR ötödik Sepsi OSK elleni mérkőzését is megnyerte.

Eugen Neagoe értékelt

„Megismétlődött a kupamérkőzés forgatókönyve, de a rájátszásban még kétszer játszunk a CFR ellen, és majd meglátjuk, hogy alakulnak azok a meccsek. Jövő héten visszatér két eltiltott játékosunk, illetve két sérült labdarúgó is bevethető lesz. Fontos ez számunkra, mert nem rendelkezünk nagy létszámú kerettel, de akik pályára léptek, szintén élvezik a bizalmamat, ezért is tagjai a csapatunknak. Jó eredményt szerettünk volna elérni, de a hibákért megfizettünk, akárcsak a kupameccsen. Remélem, a rájátszás első mérkőzésén nem ismétlődik meg ugyanez. Nagyszerű dolog, hogy bejutottunk a felsőházba, de ennél többet várok a csapattól, mert ismerem a játékosaim képességeit. Az alapszakaszban bebizonyítottuk, hogy bárkit le tudunk győzni. Igaz, a CFR ellen még nem sikerült nyernünk, de még ellenük is hátravan két találkozó. Az volt a célunk, hogy a legjobb hat között végezzünk, de szeretnénk ennél többet elérni, és ha eredményesek leszünk, akár feljebb is léphetünk a rangsorban” – nyilatkozta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 26. forduló: Kolozsvári CFR–Sepsi OSK 1–0 (1–0).

Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu Stadion, mintegy 2800 néző. Vezette: George Rădulescu (Bukarest). Kolozsvár: Arlauskis – Peteleu, Mureșan, Vinícius, Manea – Culio, Bordeianu (Hoban, 89.), Đoković – Omrani, Țucudean (Costache, 69.), Ioniță (Moutinho, 85.). Vezetőedző: Alin Minteuan. Sepsi OSK: Fejér – Rus, Viera, Jovanović, Sato (Popescu, 86.) – Velev, Karnyicki – Mensah (Carnat, 62.), Flores, Ștefan – Hamed (Hadnagy, 73.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerző: Țucudean (15.). Sárga lap: Rus (12.).

További eredmények: Dinamo–Concordia Chiajna 2–1 (gólszerzők: Papazoglou 39., Sorescu 66., illetve Ropotan 69.), Medgyesi Gázmetán–Dunărea Călărași 0–0, FC Voluntari–FCSB 2–2 (gsz.: Armaș 28., Căpățână 45+1., illetve Tănase 14. – tizenegyesből, Hora 48.), FC Hermannstadt–Jászvásári Poli 2–0 (gsz.: Popovici 71., Jazvić 90+1.), FC Viitorul–FC Botoșani 1–0 (gsz.: Houri 26.).

A rangsor:

1. CFR 15 9 2 39–16 54

2. FCSB 14 7 5 49–29 49

3. Craiova 13 6 6 42–22 45

4. Astra 10 9 6 34–22 39

5. Viitorul 11 5 10 26–27 38

6. Sepsi OSK 10 7 9 32–25 37

7. Botoşani 9 9 8 31–33 36

8. Jászvásár 10 4 12 28–38 34

9. Hermannstadt 9 5 12 25–28 32

10. Dinamo 8 8 10 29–37 32

11. Medgyes 7 10 9 25–32 31

12. Călărași 4 12 10 16–25 24

13. Voluntari 4 9 13 30–46 21

14. Chiajna 4 6 16 19–45 18

A szabályok értelmében a rájátszás kezdetén felezik az alapszakaszban begyűjtött pontokat. A piros-fehér mezesek a felsőházban március 9-én, szombaton 20.15 órától a Kolozsvári CFR ellen kezdenek a Dr. Constantin Rădulescu Stadionban. A Sepsi OSK további programja: * 2. forduló: Sepsi OSK–Craiova * 3. forduló: Sepsi OSK–FC Viitorul * 4. forduló: FCSB–Sepsi OSK * 5. forduló: Sepsi–Astra Giurgiu * 6. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR * 7. forduló: Craiova–Sepsi OSK * 8. forduló: FC Viitorul–Sepsi OSK * 9. forduló: Sepsi OSK–FCSB * 10. forduló: Astra Giurgiu–Sepsi OSK.