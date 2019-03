Látványosan nő a bárány ára

Az új exportlehetőség megduplázta az élő bárányok árát. Míg korábban a felvásárlók öt lejt kínáltak a bárány élősúlykilogrammjáért, az egységár most tíz lejre emelkedett – számolt be az agroinform.ro. A juhászok szerint egy kilogrammnyi élő bárány előállítási ára 7–8 lej között mozog. Románia az Európai Unió negyedik legnagyobb juhtenyésztője, ennek ellenére 2017-ben 3,5 millió euró értékben importált juhhúst, valószínűleg azért, mert a miccshús-előállítók által fenntartott kereslet miatt egész évben igény van juhhúsra. Irán ugyanakkor a marhaimport felé is nyitott. Már 3000 szarvasmarha kivitelére kötöttek szerződést, az állatok egy Prahova megyei farmról fognak Iránba „utazni”.