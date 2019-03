„Erre a kicsike kiállításra úgy is lehet tekinteni, mint ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik. A kiállított darabokban fellelhető a múlt, a néplélek, a jelenben tetten érhető a munkás, a ma mestere, amiből pedig jövőt lehet építeni itthon, Erdővidéken is – fogalmazott Benedek Erika, aki említést tett arról is, hogy mindig örömmel nézi meg Dimény Lászlónak a közösségi oldalára kitett, helyi kézműves mesterekről készült képeit. Benedek Erika pedagógusként is fontosnak tartja, hogy ilyen jellegű kiállítások is létrejöjjenek, hiszen a felnőttek mellett a gyerekekkel is meg kell ismertetni ezt az értéket, kincset. Elismerően nyilatkozott a kiállított darabokról Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke is: Olyan, kézzel készített termékek ezek, melyek egyediek és időállóak, szemben a tömeggyártás által készített termékekkel.

A kiállítás egyik szervezője és egyik kiállítója, a vargyasi Sütő Levente is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondta, amikor a tárlat anyagát állította össze és elbeszélgetett a kiállító mesteremberekkel, rájött, hogy itt több generáció mutatkozik be, olyanok, akik nem hobbiszinten, szórakozásból, délutáni elfoglaltságból végzik ezt a tevékenységet. Ez egy szakma, és ők valódi hivatásos szakemberek, hiszen ebből próbálnak megélni a mindennapokban. Ő mindenképpen abban látja a jövőt és a lehetőségeket, hogy felszínre kerüljenek az igazi alvó tehetségek – emlékeztetett.

A Demokrácia Központban a következő mesterek állították ki munkáikat: Török Imre fafaragó (Vargyas), Szász István bádogos (Barót), Dimén Zsolt kovács (Vargyas), Bene János vasmíves manufaktúra (Olasztelek), Csog Jolán viseletkészítő (Erdőfüle), Kovács Béla bőrdíszműves (Bodos), Sütő Levente bútorfestő (Vargyas), Dávid Alpár viseletkészítő (Bodos), Soós András ezermester, paszománykészítő (Vargyas), Soós Aranka bútorfestő (Vargyas).

Albert Egon