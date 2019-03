Színvonalas, többszörösen díjazott bábelőadásokkal készül a sepsiszentgyörgyi Cimborák bábtársulat az idei városnapok kulturális hetére. A szervezők nem csupán gyermekeket, de felnőtteket, családokat is várnak a tucatnyi meghirdetett előadásra, köztük olyan produkcióra is, melyet többszöri próbálkozás után sikerült végre elhozni Sepsiszentgyörgyre.

A Hős Miklós című előadást a pécsi MárkusZínház mutatja be. Fotó: markuszinhaz.hu

Pé­ter Orsolya, a Cimborák művészeti vezetője és a bábszínházi előadások koordinátora kiemelte: nagy hangsúlyt fektetnek a műsorok kiválasztására, s igyekszenek évről évre a legjobbakat meghívni. A városnapok kulturális hete bábelőadásainak kínálatát immár öt éve állítják össze, az idei program esetében figyelembe vették a közönség visszajelzéseit, óhaját is – mondta. Ezúttal öt nagyszerű társulat 16 előadására (melyből nyolc nonverbális produkció) lehet majd jegyet váltani – a szervezők szerint egységes, 10 lejes áron, várhatóan jövő héttől –, köztük három magyarországi csoport, egy pedig kolozsvári.

A pécsi MárkusZínház már tavaly is vendége volt a városnapoknak, idén a közönség kérésére hívták vissza a Blattner Géza-díjas bábelőadókat, Pilári Gábort és Vajda Zsuzsannát. A Toldi Miklós életéről szóló bábszínpadi eposzukat, a Hős Miklóst 7 éves kortól ajánlják. A háromágú tölgyfa tündére történetét Fabók Mancsi Bábszínháza révén ismerhetjük meg, a többszörösen díjazott előadást a szervezők szerint különleges nyelvi játék és humor jellemzi. Az előadást a kamarateremben játsszák majd, az ajánlott életkor 6 év, ám a sajtótájékoztató alatt vetített ízelítő és a szervezők ajánlása egyértelmű: felnőtteknek is szól a derűs produkció.

A Cimborák társulata A halhatatlanságra vágyó királyfi történetét mutatja be, az élő és árnyjáték technikáját ötvöző, magyar népmeséből készült előadást azoknak ajánlják, akiknek eddig nem volt alkalmuk megtekinteni, beleértve a városnapok idején Sepsiszentgyörgyre látogatókat is. Hosszú idő után végre sikerül a megyeszékhelyen is bemutatni a kolozsvári Puck Bábszínház román tagozatának előadását. Péter Orsolya szerint a Decebal Marin rendezte Angyalok utcája című, nonverbális produkció hidat épít a mi világunk és az angyalok világa között.

Ismét vendége lesz a bábszínházi programsorozatnak a debreceni Vojtila Bábszínház is, mely ezúttal egy palócföldi faluba kalauzolja a nézőket. Boldog képek című előadásukat, mely sokféle bábtechnikát sorakoztat fel, már négyéves kortól ajánlják. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a Cimborák társulata első alkalommal mutatja be a Szent György Napokon a karonülők, kisbabák és szüleik számára készült darabját. A tündérek tenyerén tulajdonképpen babaszínház, amelyben dallal, szóval és játékkal ringatnak bennünket a tündérek. Péter Orsolya kiemelte, a szűk félórás előadást meghitt térben játsszák, legtöbb 21 szülőt és kisbabát tudnak fogadni.

A szervezők jelezték, mivel a városnapok idén a húsvéti vakáció idejére esnek, várhatóan kisebb az esélye annak, hogy szervezett csoportok jelentkeznek be pedagógusok kíséretében a programokra, ezért a bábszínházi bemutatók szabadelőadásként futnak majd a kulturális héten.