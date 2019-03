Az ügy előzménye az volt, hogy szombaton kisiklott két, Brassó–Kürtös, illetve Brassó–Medgyes között közlekedő személyvonat. Egyetlen utas sem sérült meg, az Antena 3 hírtelevízió által megkeresett Leon Bărbulescu viszont nem túl összeszedetten nyilatkozott az esetekről. Miután azt mondta, hogy „nem történt semmi különös” és az utasok is rendben vannak, azt is megjegyezte az őt megkereső újságírónak, hogy éppen alvás közben zavarta. „Engem mély elégedetlenséggel tölt el egy ilyen válasz, már volt egy beszélgetésem a Küldöttgyűlés tagjaival, és nyilvánvalóan beszélni fogok a Felügyelő Bizottság tagjaival is, hiszen az állam a személyszállítási vállalat főrészvényese, és nekünk kell intézkedéseket foganatosítani ilyen esetben” – mondta Cuc az ügy kapcsán. Bărbulescu már a sokadik olyan CFR-es igazgató, aki közvetett módon a rossz infrastruktúra áldozatává válhat. (Digi24/Transindex)

ILIESCU 89 ÉVES. Facebookon köszöntötte fel vasárnap alapító elnökét, Ion Iliescut 89. születésnapja alkalmából a Szociáldemokrata Párt (PSD). „Ma a Szociáldemokrata Párt alapító atyját ünnepeljük, a modern romániai szociáldemokrácia értékeinek felkarolóját, és talán az egyetlen elnököt, aki igazán kiegyensúlyozott és szolidáris volt a Románia jólétét célzó törekvésekkel. Isten éltesse azt, akit Adrian Năstase a román politika bölcsének nevezett! Boldog születésnapot, Ion Iliescu!” – olvasható a közösségi oldalon. Ion Iliescu 1989. decemberétől volt a FSN elnöke, amely később PDSR-vé, majd PSD-vé alakult át. 1990-ben Románia államelnökévé választották. Később újabb két elnöki mandátumot töltött be, 1992–1996 és 2000–2004 között. Az 1996–2000 és 2004–2008-as időszakokban a PDSR/PSD szenátora volt. (Maszol)

LESZEREPELT A MINISZTER. Komoly faragatlanságról tett tanúbizonyságot Gabriel Leş védelmi miniszter, amikor egy Afganisztánból hazatért román katonai egység felvonulásakor elkezdte babrálni okostelefonját. Az eset Besztercén történt, ahol a hangzatosan Kárpáti Sólymoknak nevezett 812-es gyalogos zászlóalj katonái – akik hat hónapos afganisztáni NATO-szolgálat után tértek haza – éppen a dísztribün előtt tisztelegtek, ahol egyéb, katonai és polgári hivatalosságok társaságában a miniszter is állt. Leş éppen abban a pillanatban kezdte el a telefonját nézegetni, amikor a felvonuló katonák a tribün elé értek. A már második miniszteri mandátumát töltő Leş azon kevés védelmi miniszterek közé tartozik, akik nem voltak katonák. (Főtér)