Tiszteletbeli tanácsadó

Ezt maga Lia Olguţa Vasilescu jelentette be vasárnap a Facebookon. „Ezt a célt miniszterként nem tudtam megvalósítani, most azonban lehetőségem lesz erre a kormányfő infrastruktúrával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó tiszteletbeli tanácsadójaként. Ez a tisztség lehetővé teszi ugyanakkor, hogy továbbra is Dolj megyei képviselő legyek” – írta Vasilescu. A volt munkaügyi miniszter leszögezte, Viorica Dăncilă kormányfő kérésére marad a kormánycsapat tagja, és azért választotta a tiszteletbeli miniszterelnöki tanácsadói tisztséget, mert részt akar venni a Szociáldemokrata Párt kampányígéreteinek megvalósításában.