Gyors hazai góllal indult a székely rangadó, miután Kanyó már a 3. percben megzörgette a vendégek hálóját (1–0). A 11. percben Ștefănescu tovább növelte a KSE Futsal előnyét (2–0), majd a 15. percben duplázva állította be az első félidő eredményét (3–0). A térfélcserét követően is folytatódott a kézdivásárhelyiek fölényes játéka, ám a gyergyószentmiklósiak két védelmi hibát kihasználva a 25. percre Nagy és Len révén szépítettek (3–2). A folytatásban sebességet váltottak a háromszéki fiúk, s a 32. percben Gál, majd kevéssel később ismét – a mérkőzésen már harmadszor – Ștefănescu szerzett találatot (5–2). A véghajrá percei gyorsan lepörögtek, s a KSE Futsal, ha egy picit akadozva is, de megérdemelt győzelmet aratott.

Teremlabdarúgás, II. liga, 13. forduló: KSE Futsal–Gyergyószentmiklósi Inter 5–2 (3–0) Kézdivásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 200 néző. Vezette: Cezar Georgian Ionescu és Laurențiu Adrian Pană (mindketten Buzăuból). KSE Futsal: Farkas–Tompa, Kanyó, Gál, Ștefănescu (cserék: Păun, Gajdó, Bunduc, Ghinea, Esztojka, Mojzi). Inter: Deák–Cine, Péter, Fodor, Berecz (cserék: Portik, Nagy, Len, Szabó, Cioloboc, Gergely). Gólszerzők: Kanyó (3.), Ștefănescu (11. 15., 33.), Gál (32.), illetve Nagy (24.), Len (25.).

A forduló további eredményei: Fortius Buzău–Gyergyóremetei Kereszthegy 4–7, Ceahlăul Piatra Neamț–Galaci United II. 6–9; a Marosvásárhelyi VSK és a Segesvári Pro Tineret szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Marosvásárhely 9 0 1 71–32 27

2. KSE Futsal 6 1 3 72–49 19

3. Fortius Buzău 6 0 4 53–43 18

4. Galaci United II. 6 0 4 39–36 18

5. Kereszthegy 4 1 4 41–43 13

6. Piatra Neamț 4 0 6 61–50 12

7. Gyergyó 2 1 8 44–67 7

8. Segesvár 1 1 8 41–101 4

A pontvadászat következő körében pihen a KSE Futsal, legközelebb pedig március 24-én lép pályára, amikor is a Galaci United II. együttesét fogadja a 15. fordulóban.

A céhes városbéli együttes U19-es alakulata ma 20 órától Székelyudvarhelyen vendégszerepel, ahol a korosztályos Román Kupa negyeddöntőjében a Galaci United ellen próbálja kiharcolni a legjobb négy közé jutást. (tibodi, nagy)