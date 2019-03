Hagyományos székely finomságok /X/

A mondás szerint ahány ház annyiféle a székely kapu és a háziasszony főztje, ám mégis vannak olyan tipikus székely ételek, melyek időről-időre terítékre kerülnek.

A székely háziasszonyokra alapvetően jellemző, hogy ízesen, leleményesen és gazdaságosan főznek, de mik azok az ételek, amiket minduntalan asztalra tesznek?

Íme, a válasz, és a legínycsiklandóbb hagyományos székely ételek listája (a teljesség igénye nélkül):

Tárkonyos paszulyleves

A székelyek messze híresek tárkonyos leveseikről és azok közül is a paszulyleves (bableves) viszi a prímet. Kiadós és tartalmas, ami egytálételéként is megállja a helyét, ha kell, hiszen a bab mellett füstölt sonkát is tesznek bele gazdagon, valamint csipetkével és burgonyával teszik még laktatóbbá.

Pityókás tokány

Székelyföldön az a mondás járja, hogy nem is igazi székely asszony az, aki a pityókát nem tudja az év minden napján más-más formában az asztalra tenni. Annak idején, ha más nem is, de egy tisztességes székely háztartásban burgonya mindig akadt, így ez igazi alapélelmiszerük. A pityókás tokányról úgy tartják, akkor a legjobb, ha azt bográcsban készítik.

Torokpecsenye

Vagy mészárospecsenye, illetve még szokás mocskospecsenyének is nevezni, mert a frissen levágott disznó első, még mosatlan húsából készül. Disznóvágáskor készítik és hagyományosan puliszkát, újabban krumplipürét, illetve valamilyen savanyúságot vagy káposztalevet szokás kínálni mellé.

Juhtúrós puliszka

A székely gasztronómia egyik alapfogása ez, ami úgy készül, hogy a kukoricalisztet sós vízben vagy tejben megfőzik majd juhtúróval rétegezik és tejföllel tálalják. Ízlés szerint lehet még tehéntúrós változatban is, de házi tejföl mindenképp dukál hozzá.

Székely töltött káposzta (gömböccel)

Jó töltött káposzta receptje szinte mindenkinek van, így inkább azt osztanánk meg, hogy a székelyek mivel szokták hagyományaik szerint megbolondítani. A fazék aljára – amire aztán rákerülnek a káposzták – gömböcöt tesznek. A gömböc disznóvágáskor készül úgy, hogy a disznó gyomrát alaposan kimossák, a véres hurka anyagából egy fél kilónyit elvesznek, és kis sovány húst kockára vágnak, majd egy marék rizst adnak mindehhez. Sóval, borssal és csombort lisztel (morzsolt borsikafűvel) fűszerezik. Ezeket az alapanyagokat összekeverik és beletöltik a gyomorba. A végeket bevarrják, abálják, majd mehet a füstre, onnan pedig a töltött káposztás fazék aljára.

Hagyományos székely kürtőskalács

A kürtőskalács, egy jellegzetes székely specialitás, Székelyföld nemzeti süteménye, melyet a régi időkben esküvők, egyházi ünnepek, keresztelők és vendégek fogadásakor tettek asztalra. Igazi hungarikum, aminek hagyományosan, hét összetevője van: liszt, vaj, tej, tojás, élesztő, cukor, és só. Viszont attól igazi székely, hogy parázs felett sül. (X)