Tizenegy millió euró összértékű beruházásról írt alá tegnap haszonbérszerződést a szépmezői ipari parkot működtető Sepsi Ipar Kft. vezetősége a zabolai Cultivo Kft. képviselőivel. A vállalat vágóhidat és csomagolóüzemet hoz létre. A beruházás célja egyebek mellett felvásárlót biztosítani kétszáz kilométeres körzetben a szarvasmarhatartó gazdáknak. A szerződés aláírását követően Antal Árpád polgármester, valamint Miklós Zoltán, az ipari park vezetője az elmúlt hónapok eredményeiről is beszámolt.

A kizárólag marhahúst feldolgozó üzemről a főbb tudnivalókat gróf Gregor Roy Chowdhury, a zabolai Mikes-kastély és a vállalkozás többségi tulajdonosa, valamint Gyergyai Botond, a Cultivo Kft. ügyvezető igazgatója osztotta meg. Elmondásuk szerint az elképzelés hátterében az áll, hogy Romániában és Székelyföldön jelenleg az állattartó gazdák felnevelik egy bizonyos súlyig a marhákat, majd exportálják. A húsfeldolgozás, -csomagolás már külföldön történik, majd a termékek importként visszakerülnek az országba. Ennek a tendenciának köszönhetően évről évre csökken a felhizlalt szarvasmarhák piaca, és a felhasznált marhahús mintegy nyolcvan százaléka külföldről érkezik az országba. Mind a hús, mind tej eladási ára jelentősen csökkent az elmúlt években, így lassan a környéken tevékenykedő gazdák nem látják értelmét, hogy folytassák az állattenyésztést.

Elképzelésük szerint egy ilyen üzem létrehozásával számottevően fel lehet lendíteni az állattenyésztést és a húsfeldolgozó ipart a térségben (elsősorban a három székely megye jönne szóba). Az üzemben egy nyolcórás műszak alatt száz állatot tudnak feldolgozni, ami nagyjából negyven tonna hús csomagolását jelenti. Az induláskor hatvan munkahelyet kínálnak majd, a termékeket pedig országosan és kizárólag belföldön forgalmaznák, egyebek mellett a nagy üzletláncokon keresztül.

Gyergyai Botond szerint figyelembe véve, hogy a 2017-es adatok szerint a marhahús több mint nyolcvan, míg a disznóhús több mint hatvan százaléka importból származik, egy helyi, közvetlen felvásárlónak nagyon is helye van a piacon. A beruházás – amelyet jelen állás szerint 2020 nyarára befejeznek – várhatóan mintegy tíz év alatt térül meg. Miklós Zoltán szerint mindenképp egy olyan Erdély-szinten is nagynak számító élelmiszeripari beruházásról van szó, amely jelentősen befolyásolhatja a térség mezőgazdaságát.

Antal Árpád, gróf Gregor Roy Chowdhury, Gyergyai Botond és Miklós Zoltán

Antal Árpád ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az üzem megnyitása része annak az integrált rendszernek, amelynek célja a mezőgazdaság és ezáltal a vidék fellendítése – ide kötődik a magyar kormány által indított gazdaságélénkítő program is, amelyre a Cultivo Kft. is sikerrel pályázott – azáltal, hogy a gazdák számára is olyan feltételeket teremtsenek, hogy ne kelljen lemondaniuk az agrár- vagy állattenyésztő tevékenységről.

Miklós Zoltán és Antal Árpád az elmúlt négy hónap történései kapcsán elmondta: december végén sikerült megszerezni a teljes területre az ipari park minősítést, valamint az irodaépület szinte teljes benépesítését is elérték. Emellett az „örökölt” két „zöldmezős” beruházó mellé újabb négyet vonzottak a létesítménybe. Ezek közül az egyik – és egyben az eddigi legnagyobb magánbefektetés – a húsfeldolgozó, de mellette egy kisebb bútorgyár, egy mezőgazdasági munkapont is létesül a jövő év második feléig. Miklós Zoltán szerint további négy potenciális beruházóval folynak tárgyalások, a szerződéskötésekhez viszont az övezeti rendezési terv módosítására is szükség van. Számításaik szerint ezeket az eljárásokat legtöbb öt hónap alatt le tudják zárni, és év végéig az ipari park negyven százaléka „lakottá válik”.