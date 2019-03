Claudia Mihaela Bobocea eredetileg két számban, 1500 és 3000 méteren tervezett rajthoz állni a skót városban, ám a rövidebbik táv pénteki kvalifikációjában megsérült, és így vissza kellett lépnie a hosszabbik próbától. Bobocea az 1500 méter első selejtezőfutamán kezdte glasgow-i vendégszereplését, mindjárt a rajt után az élre tört, és sokáig vezette is a versenyt, ám végül 4:09.67 perces idővel harmadikként ért célba. A döntőbe, amit vasárnap este rendeztek meg, végül a hetedik legjobb idővel jutott be. A 26 esztendős szentgyörgyi futó a fináléban brit, lengyel, ír, cseh, spanyol, szerb és két fehérorosz atlétával mérte össze erejét, és 4:13.40 perces időeredménnyel a hetedik helyen fejezte be a versenyt.

Eredmény: 1. Laura Muir (brit) 4:05.92 perc, 2. Sofia Ennaoui (lengyel) 4:09.30 perc, 3. Ciara Mageean (ír) 4:09.43 perc... 7. Claudia Mihaela Bobocea 4:13.40 perc. (t)